Rebellion Developments, Sniper Elite Bombardımanı Yaptı

Rebellion Developments stüdyosu, geçtiğimiz senenin Ağustos ayında satışa sunulmuş olan Strange Brigade oyunu sonrasında, uzun zamandır sessizliğini koruyordu ama bugün resmen sağlam bir geri dönüş yaptı diyebiliriz. Deyim yerindeyse Sniper Elite bombardımanı yapıldı. Yayınlanan Sniper Elite Development Update videosuyla, Sniper Elite serisi için dört farklı duyuru yapıldı.

Öncelikle Sniper Elite V2 Remastered ile başlayalım. Sniper Elite V2 Remastered esasında bir anda ortaya çıkmış olan bir versiyon değil. Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Avustralyalı sınıflandırma kuruluşunun, oyunu yeniden sınıflandırmaya gitmesiyle birlikte oyundan haberdar olmuştuk. Duyurusu ise bugün gerçekleşti. Şimdilik çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da bu yıl içerisinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için satışa sunulacak. Oynanabilir yeni karakterlerin ve fotoğraf modunun da ekleneceği oyunun çoklu-oyuncu modu da geri dönecek. PlayStation 4, PC ve Xbox One versiyonlarında on altı oyuncuya kadar destek verilecekken, Switch versiyonunda ise bu sayı yerel ağda dört iken çevrimiçinde sekiz olacak. PlayStation 4 Pro, PC ve Xbox One X versiyonlarının 4K ve HDR desteği sunacağını da söylemeden geçmeyelim.

Sniper Elite V2 Remastered

Bugünün bir diğer duyurusu ise Sniper Elite 3 Ultimate Edition oyununun Switch için de geliştirilme aşamasında olduğuydu. Herhangi bir tam tarih belirtilmemiş olsa da yine bu yıl içerisinde satışa sunulacak olan Switch versiyonu, gerek güncelleme ve gerekse de ücretli olarak satılmakta olan bütün indirilebilir içerikleri de beraberinde getirecek. Konsola özel yerel ağ üzerinden çoklu-oyuncu desteğinin sunulacağı Sniper Elite 3 Ultimate Edition, aynı zamanda da Switch'in kontrol sistemini de sonuna kadar destekleyecek.

Eğer bir VR cihazınız varsa ve Sniper Elite oyununun VR olarak nasıl bir deneyim sunacağını merak ediyorsanız, sizlere bir müjdemiz var. Bugün yayınlanan Sniper Elite Development Update videosu ile VR için geliştirilmekte olan bir Sniper Elite oyunu duyuruldu. Oddworld: New ‘n’ Tasty! oyunuyla tanıdığımız Britanyalı stüdyo Just Add Water tarafından üzerinde çalışılan VR versiyonunun şimdilik bir adı yok ama hem yeni hem de bağımsız olarak nitelendiriliyor. Bir diğer deyişle, serinin önceki oyunlarından herhangi biriyle bağlantılı bir mod veya yeniden ele alınmış bir versiyonu olmayacakmış gibi görünüyor. Bunun için biraz beklememiz gerekecek; çünkü Rebellion Developments ve Just Add Water, Sniper Elite serisinin VR oyunu ile ilgili detayları bu yılın ilerleyen zamanlarında bizlerle paylaşacaklar. Bir ihtimal bunun için E3 2019 veya GamesCom 2019 fuarı bekleniyor olabilir.

Son olarak Rebellion Developments, Sniper Elite serisinin sıradaki oyununun da duyurusunu yaptı. Bu oyunun da henüz adı koyulmuş değil ama muhtemelen Sniper Elite 5 olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki dördüncü oyundan sonra rakam koyma fikrinden vazgeçmedilerse. Şu an için oyunla ilgili pek bir detay verilmiş değil ama dördüncü oyunun izinden gideceği söyleniyor. Bizzat Rebellion Developments tarafından geliştirilmekte olan oyun ile ilgili ilk detaylar ise önümüzdeki sene paylaşılacak.