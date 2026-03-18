Oyun Canavarı Tablet Beklenenden Erken Geliyor! 200Hz OLED Ekranı Var

Tablet pazarında oyun odaklı modellerin sayısı çok fazla değil. Bu alanda daha çok Lenovo ve Nubia gibi markaları görüyoruz. Bu kapsamda çok yakında RedMagic Gaming Tablet 5 Pro modeli tanıtılacak. Son gelişmeler, tabletin tahmini tanıtım tarihi ve temel özelliklerini gözler önüne seriyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Bugüne kadar ortaya çıkan raporların ortak noktası, RedMagic Gaming Tablet 5 Pro modelinin nisan ya da mayıs aylarında piyasaya sürüleceği yönündeydi. Ancak bugün paylaşılan bilgilere göre tablet, bu ay içinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. RedMagic Tablet 3 Pro’nun Haziran 2025’te tanıtıldığı düşünüldüğünde, yeni modelin beklenenden daha erken tanıtılacağı söylenebilir.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Oyun motoru: Cube PowerGame Engine

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti halihazırda OnePlus 15, Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra gibi amiral gemisi akıllı telefonlarda da yer alıyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci, iki adet 4.6 GHz ve altı adet 3.62 GHz hızında çekirdeğin yanı sıra Adreno 840 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Söz konusu yonga setinin mobil pazarda çalıştıramayacağı oyun yok. Örneğin, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlarda 120 FPS kare hızları alınabiliyor. Yani akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?

Tablet, ekranıyla da dikkat çekecek. Üründe 200 Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir panel yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde son derece akıcı bir görüntü deneyimi yaşayabilecek. Ekran boyutlarıyla ilgili ise henüz resmi bir bilgi yok. Ancak tahminler panelin 9 ila 10 inç arasında olabileceği yönünde. Karşılaştırma yapacak olursak, selefinde 9,06 inçlik bir ekran bulunuyordu.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Bataryası Nasıl Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, genel boyutlarıyla kompakt tablet sınıfında yer alacak. Bu nedenle devasa bir pil kapasitesi beklemek pek de mantıklı değil. Bugüne kadar gelen bilgiler cihazın 9.000 mAh kapasiteli bir bataryayla karşımıza çıkacağını gösteriyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia, RedMagic modellerini Türkiye'de satışa çıkarıyor. Hatta an itibariyle markanın web sitesine baktığımızda RedMagic Astra olarak da bilinen RedMagic Tablet 3 Pro'nun satışta olduğunu görüyoruz. Tüm bu detayları dikkate alarak RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun ülkemize gelmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirketten şu ana dek tabletin fiyatıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda RedMagic Tablet 3 Pro ülkemizde 28 bin 499 TL'den satışta. Yeni modelin daha güçlü teknik özelliklere sahip olması nedeniyle bu fiyatın biraz daha üzerine satılması bekleniyor. Bu da tahmini olarak 30 ila 35 bin TL seviyelerine denk geliyor.

Editörün Yorumu

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro sızdırılan teknik özellikleri itibariyle tam bir amiral gemisi diyebilirim. Özellikle 200Hz'lik akıcı ekranı, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve güçlü soğutma sistemleriyle oyun canavarı lakabını hak ediyor. Tabii burada fiyat da önemli. İddia edildiği gibi 30 ila 35 bin TL arasında bir etikete sahip olursa gerçekten sınıfında çok iddialı bir alternatif haline gelebilir.