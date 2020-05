Resident Evil 8, Serinin En Rahatsız Edici Oyunu Olabilir

Resident Evil 3 (2020) çıkalı bir aydan fazla oldu ve bizler, gözlerimizi sıradaki Resident Evil oyununa çevirdik. Capcom bünyesinde nasıl bir planlamanın yapıldığı hakkında resmi olarak bilgi verilmemiş olsa da, her zaman olduğu söylentiler bizi yalnız bırakmıyorlar. Resident Evil 8 ile ilgili yeni sızıntı bilgiler paylaşıldı.

Hatırlayacağınız üzere Resetera forumlarında Dusk Golem adıyla bilinen Aesthetic Gamer, geçtiğimiz aylarda Resident Evil 8 ile ilgili birçok sızıntı detayı bizlerle paylaşmıştı. Oyunun envanter sistemi olsun, önümüzdeki sene çıkacak olması olsun ve hikaye ve içerik detayı olsun kadar birçok şey öğrenmiştik. Her ne kadar bunlar bildiğiniz gibi resmi olmasa da, Aesthetic Gamer Resident Evil 3 (2020) duyurusunu önceden haber verdiği ve Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero içeriğini doğru bir şekilde sızdırmış olduğu için söyledikleri dikkat çekici oluyor. Kendisi şimdi de yepyeni detaylar ile karşımıza çıktı.

Aesthetic Gamer Resident Evil 8 duyurusunun yakın bir zaman içerisinde yapılacağını söylüyor. Ne var ki herhangi bir tarih vermemiş. Bildiğiniz gibi kullanıcı daha önceden duyurunun E3 2020 için planlandığını ama fuar iptal olduğu için duyurunun belirsiz ama yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söylemişti. Bununla birlikte, serinin yeni oyununun serinin en karanlık ve en ürkütücü oyunu olacağını söylüyor. Resident Evil serisi zaten son derece karanlık ve ürkütücü olmasıyla tanınıyor ve Capcom, bu çizgiyi daha da öteye taşıyarak nasıl bir devam oyunu ile karşımıza çıkacak merak etmiyor değilim.

I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.



RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.