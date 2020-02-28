Rumble Animasyon Filmi Dikkat Çekici Fragmanıyla Geldi

Kısa bir süre önce Shrek serisi, Monster vs Aliens ve Rise Guardians gibi popüler yapımların animatörlüğünü üstlenen Hamish Grieve, Rumble ile ekranlara dönüyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılan yeni animasyon filmi Rumble’ın ilk fragmanı geldi.

Dev canavarların profesyonel sporcular olarak birbirleriyle mücadele ettiği bu filmde, başarılı bir güreş antrenörü olmak isteyen Winnie'nin hikayesi anlatılıyor. Filmin kahramanıyla yolları kesişecek olan dev ve deneyimsiz bir canavar Steve, Will Arnett’in sesi ile hayat buluyor.

Rumble uzun bir süre sonra sinemalara gelecek

Paramount Animation tarafından hazırlanan Rumble, stüdyonun en büyük rakiplerinden Disney-Pixar’ın animasyonları kadar etkileyici değil. Fakat sahip olduğu popüler kültür mizahı, çocuklarını filme götüren ebeveynlere de hitap edebilir.

Filmin yönetmenliğini Hamish Grieve’in yaptığı, senaryosunu ise Etan Cohen ve Matt Lieberman ikilisinin kaleme aldığı fantastik türdeki animasyon Rumble, 29 Ocak 2021'de sinemalara gelecek. Kısacası, filmi görmek için henüz uzun bir zaman var.