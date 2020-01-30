Samsung Daha Çok Katlanabilir Telefonla Karşımıza Çıkacak

Samsung, karlılığında bir azalma olduğunu gösteren 4. çeyrek mali raporunu bugün yayınladı. Ancak karlılıktaki düşüşe rağmen şirketin akıllı telefon departmanı oldukça iyi iş çıkarıyor. Raporda, Samsung’un yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla katlanabilir akıllı telefon piyasaya çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. Aslında şirket, 2020’de 5-6 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satabileceğini tahmin ettiği için bu durum şaşırtıcı sayılmaz.

Kısa süre önce de Samsung CEO'su DJ Koh, Samsung'un gelecek yıl katlanabilir akıllı telefon satışlarını önemli ölçüde artıracağını doğrulamıştı.

Raporda, Samsung’un mobil departmanının 2020’de amiral gemisi ve katlanabilir akıllı telefonlara odaklanacağı da belirtiliyor. Dahası, Samsung daha da fazla 5G özellikli telefon sunarak ve katlanabilir telefonlar için yeni tasarımlar getirerek premium akıllı telefonlarını çeşitlendirecek. Samsung, her iki ürün kategorisinin de gelirlerin istikrarlı kalmasına yardımcı olacağını umuyor.

Samsung’un katlanabilir ikinci telefonunun, 11 Şubat’ta tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip olacağını şimdiden biliyoruz. Telefon, gelişmiş dayanıklılık sunması beklenen ultra ince cam (UTG) ve kapaklı ekran tasarımıyla gelecek.

Galaxy Z Flip’in diğer başlıca özellikleri ise, Snapdragon 855+ yonga seti, 12MP’lik iki adet kamera ve 15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh’lik bir bataryadan oluşacak.