Samsung'un Uygun Fiyatlı Modeli İçin One UI 8.5 Yolda!

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin test edildiği model sayısı giderek artıyor. Kısa süre önce Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S9 serisini sürece dahil eden Güney Koreli şirket, öte yandan cep dostu Galaxy A serisini de unutmuyor. Son olarak Samsung Galaxy A15 5G için One UI 8.5 testleri başladı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A15 5G İçin One UI 8.5 Yolda

Söz konusu model, kasım ayının sonlarında Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini almıştı. Şimdi ise teknoloji devi, One UI 8.5 için müjdeyi verdi. Öyle ki firmanın yeni arayüz yazılımını Galaxy A15 5G üzerinde test etmeye başladığı ortaya çıktı. Tabii bu test sürümü herkese açık değil. Yalnızca Samsung çalışanları ve yetkilendirilmiş test cihazları üzerinden denenebiliyor.

Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belli değil. Ancak Samsung’un One UI 8.5 sürümünü şubat ayında resmi olarak duyurması bekleniyor. Yeni güncellemeyi ilk alacak modellerin Galaxy S26 serisi olması muhtemel. Diğer cihazlarınsa kademeli olarak alacağı ifade ediliyor.

Galaxy A15 5G için ise Haziran 2026 işaret ediliyor. Buna göre akıllı telefon kullanıcılarının birkaç ay daha beklemesi gerekiyor gibi görünüyor.

One UI 8.5 Yenilikleri

One UI 8.5, birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Öyle ki tamamen özelleştirilebilir Hızlı Ayarlar paneli, yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme ve paylaşım seçenekleri, daha fazla güvenlik önlemi ile birlikte daha akıcı animasyonlar ve geçiş efektleri, başlıca yenilikler arasında yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.