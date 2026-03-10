Türkiye’de Ucuza Satılacak Samsung Telefon İçin Kritik Gelişme!

Yakın zamanda yeni Galaxy S26 serisini piyasaya sürerek tüm dikkatleri üzerine çeken Samsung, uygun fiyatlı telefonlarını da geliştirmeye devam ediyor. Şirket, son dönemlerde ise Galaxy A27'ye odaklanmış durumda. Son olarak Türkiye'de de satılması beklenen cihazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy A27, One UI 8.5 Üzerinde mi Çalışacak?

Mobil dünya ile ilgili sızıntılarıyla bilinen Alfaturk tarafından paylaşlan bilgilere göre Güney Koreli şirket, Galaxy A27 için Android 16 tabanlı One UI 8.5'i test etmeye başladı. Yazılım, SM-A276B model numaralı akıllı telefonda ortaya çıktı. Bu numara ise Galaxy A27'nin küresel versiyonuna ait.

Samsung, son yıllarda çıkardığı uygun fiyatlı ve orta segment telefonları genellikle en güncel yazılımla piyasaya sürüyor. Bu nedenle Galaxy A27'nin de kutudan One UI 8.5 ile çıkacak olması, sürpriz bir gelişme değil; zaten bir beklenti vardı. Son gelişmeyle birlikte artık doğrulandı.

One UI 8.5, özellikle arayüz tarafında önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Tamamen özelleştirilebilir hızlı ayarlar paneli ve kilit ekranı için daha fazla saat stili içeriyor. Öte yandan telefon çalındığında verileri koruyan sistem başta olmak üzere çeşitli güvenlik ve gizlilik özellikleri, birçok bildirimi özet şekilde sunma işlevi dahil yeni Galaxy AI özellikleri ve spam arama uyarı sistemi de One UI 8.5 yenilikleri arasında.

Samsung Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,7 inç, Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük, Gorilla Glass Victus+ koruma

Geçmiş söylentilere göre Samsung Galaxy A27, 6,7 inç boyutunda Super AMOLED ekranla gelecek. Bu panel FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Bu sayede daha akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Ayrıca ekranın Corning tarafından üretilen Gorilla Glass Victus+ ile korunacağı belirtiliyor. Bu da dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

Ön tarafında 13 MP özçekim kamerası yer alacak. Arka taraftaysa 50 MP + 8 MP + 2 MP kameralardan oluşan bir kurulum bulunacak. Bu çözünürlükler orta segmente göre iyi sayılabilir. Bu arada cihaz, Exynos 1380 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti dört adet Cortex-A78 2.4 GHz ve dört adet Cortex-A55 2.0 GHz çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimiyse Mali-G68 MP5

Bellek seçenekleri 6 GB / 8 GB olacak; depolama alanı içinse 128 GB / 256 GB opsiyonları bulunacak. Bununla birlikte 5.000 mAh'lik bataryadan güç çekecekken, 25W hızlı şarjla beslenecek. Ayrıca 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC de dahil olmak üzere güncel bağlantı özelliklerini destekleyecek.

Samsung Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre en iyi orta segment telefonlar arasında yer alacak Samsung Galaxy A27, nisan ayında tanıtılacak. Geçen sene çıkan Galaxy A26, mart ayında duyurulmuştu.

Samsung Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sektör kaynakları, Galaxy A27 fiyatı için 299 doları işaret ediyor. Bu arada Galaxy A26 da 299 dolara satılıyor. Görünen o ki marka, yeni uygun fiyatlı telefonunu aynı fiyatla satışa sunacak. Peki bu mobil cihaz Türkiye'de de satılacak mı?

Samsung Galaxy A27 Türkiye'de Satılacak mı, Fiyatı Ne Kadar Olur?

Yeni telefonun selefi Galaxy A26, Türkiye’de de piyasaya sürülmüştü. Hatta fiyatı şu anda 16 bin 999 TL. Yurt dışında Galaxy A27’nin fiyatının 299 dolar yani aynı kalması bekleniyor olsa da bu durum Türkiye için pek mümkün görünmüyor. Zira ülkemizde döviz kurları son bir yılda oldukça yükseldi. Bu nedenle cihazın yaklaşık 20 bin TL civarında bir etikete sahip olması muhtemel.

299 dolar, Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 13 bin 200 TL’ye denk geliyor. Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergi ise yaklaşık yüzde 104. Bu da döviz kuru karşılığını yaklaşık 26 bin TL seviyesine çıkarıyor. Ancak Samsung’un Türkiye'ye oldukça önem veren akıllı telefon üreticilerinden biri olduğu bir gerçek. Bu nedenle şirket, ülkemizde dolar cinsinden daha düşük bir fiyat belirleyebilir. Tabii bunlar şimdilik tahminden ibaret.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A27’nin Türkiye’de satışa çıktığında en çok satan modeller arasında yer alacağından kesinlikle eminim. Marka, ülkemize özel uygun bir fiyatlandırma yaparsa bütçe dostu Android telefon arayan kullanıcıların ilgisini çekecektir. Ayrıca güncel yazılım desteği de markaya avantaj sağlayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.