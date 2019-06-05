Samsung, Galaxy Ailesinin 10. Yılını Özel Fırsatlarla Kutluyor

Samsung, ilk Galaxy telefonunun lansmanını Haziran 2009'da yapmıştı ve o günden bu yana mobil pazarın öncü isimlerinden biri olmayı başardı. Şimdi ise Haziran ayı boyunca devam edecek 10. yıla özel fırsat ve indirimler sunuluyor.

Önümüzdeki on yıl boyunca Apple'ın iPhone serisine ciddi bir şekilde meydan okumaya devam edecek olan Galaxy serisi, yeni cihazlarının yükselişine zemin hazırlıyor. Ancak bu zemini hazırlarken kendi tarafına kullanıcı çekmeyi de ihmal etmeyen Samsung, Galaxy serisinin 10.yılına özel bazı promosyonları kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Tüm dünya genelinde uygulanacak olan fırsatlardan en dikkat çekeni bazı Galaxy modellerinde 450 dolara varan indirimler olması. Bölgeye göre farklı modellere indirimler yapacak olan Samsung, 8 Haziran'a kadar Samsung'un web sitesinden Galaxy S10 veya Note 9 alanlara ise Galaxy Buds hediye edecek.

İndirimler Bölgeye Göre Uygulanıyor

Samsung ayrıca Galaxy serisinden bir cihaz satın aldığınızda ücretsiz olarak 1 yıl boyunca YouTube Premium üyeliği sunacak. Buna ek olarak yine bir Galaxy alımında çeşitli servislerde kullanılabilen 2 bin Samsung Rewards puanı kazanabilirsiniz. 10. yıla özel birçok indirim ve fırsat sunan şirketin yayınladığı promosyonlara detaylıca göz atmak isterseniz bu bağlantıya tıklamanız yeterli.

Samsung Türkiye tarafında da benzer indirimler olacak mı merakla bekliyoruz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın!