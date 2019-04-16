Samsung, Galaxy Fold için Tanıtım Faaliyetlerine Başladı

Merakla beklenen katlanabilir telefonlardan bir tanesi olan Samsung Galaxy Fold, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılmıştı. Galaxy S10 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra katlanabilir ekranlı telefonuna eğilen Samsung, yeni telefonu için tanıtım faaliyetlerine başladı.

Kasım 2018’de ilk defa prototip olarak gördüğümüz Samsung Galaxy Fold, Şubat 2019’da yapılan resmi tanıtım toplantısı esnasında son kullanıcıya ulaşacak şekilde bizlere gösterilmişti. Tanıtım etkinliği sırasında telefonun çıkış tarihini daha sonra açıklayacağı belirten Samsung, sonrasında yaptığı çeşitli düzenlemelerden sonra kısa süre sonra Fold’u satışa çıkaracağı bölgeleri açıklamıştı.

Telefonun Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkmasına çok az bir süre kala Samsung, bir tanıtım filmi ile telefonun bütün özelliklerinin yer aldığı bir görseli merak edenlerle paylaştı. Özellikle hazırlanan reklam filmi izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Hemen aşağıda yer alana özellik afişlerinin yanı sıra haberimizin sonunda yer alan Katlanabilir Ekranlı Telefon Samsung Galaxy Fold Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi haberimize göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Fold reklamı

Samsung Galaxy Fold özellikleri