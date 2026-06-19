Samsung'dan Yeni Telefon Geliyor! Snapdragon İşlemci ve Dahası

Samsung'un yeni telefonu Galaxy M47 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy M47 5G'nin işlemcisi ve RAM kapasitesi açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. RAM tarafında ise yalnızca bir seçenek yer alacak.

Samsung Galaxy M47 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. İşlemcide transistör boyutu küçüldükçe transistörlerin çalışması için gereken voltaj ve harcanan güç de azalıyor.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör eklenebiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. Bu arada Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinde 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip olan Genshin Impact'i ortalama 38 FPS, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS, Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinde ayrıca MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift'i ortalama 59 FPS'te, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ise ortalama 32 FPS'te oynanabiliyor. Yani orta segmentte konumlanan bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Bu işlemcinin daha önce POCO M8, Samsung Galaxy A27, Redmi Note 15, Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada Samsung Galaxy M56'da Exynos 1480 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Exynos 1480 işlemcisinde 2.75 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Samsung Galaxy M17'de ise Exynos 1330 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcide ise 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere sekiz çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy M47 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Samsung Galaxy M47 5G'de 8 GB RAM bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy M56'nın RAM tarafında 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği görebiliriz.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Teknolojisi. Super AMOLED

Samsung Galaxy M47 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy M47 5G'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy M56, geçtiğimzi yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy M47 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A07 5G, Galaxy A56 5G ve Galaxy A17 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy M17 ve Galaxy M56 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy M47 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy M17 5G için 12.499 rupi (6.154 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy M47 5G'nin Galaxy M17 5G'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 15 bin rupi (7.391 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy M47 5G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Super AMOLED ise film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.