Samsung Galaxy Note 10 + Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy Note serisi akıllı telefonları söz konusu olduğunda, genellikle normal ve Plus modellerinde gelen Galaxy S serisinin aksine, telefonun sadece bir türevini piyasaya sürüyor; ancak bu yılki söylentiler, Güney Koreli şirketin Note serisine bir Plus sürümü getirebileceği yönünde ve bu iddia şirket tarafından ‘yanlışlıkla’ doğrulanmış gibi görünüyor.

Samsung Romanya ve Samsung Slovakya’nın web sitelerinde yayınlanan bir yayında, Note 10 + için destek sayfaları olduğu görülüyor. Söz konusu sayfalar pek bir şey ifade etmemesine rağmen, telefonun 512 GB depolama alanı ile geleceğini ve Samsung'un “hibrit SIM” dediği teknolojiyi kullanacağını doğruluyor.

Kısacası Note 10 +, hem fiziksel SIM hem de e-SIM desteğine sahip olacak. Ayrıca Galaxy Note 10 +’ın Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga setleri tarafından destekleneceği de belirtiliyor. Son olarak cihazın 5G teknolojisine sahip olabileceği de söylenenler arasında.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy Note ailesini 7 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte tüm dünyaya duyuracak. O zamana kadar yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!