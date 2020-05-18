Samsung Galaxy Note 20 Plus Özellikleri Sızdırılmaya Devam Ediyor

Samsung Galaxy Note 20 serisi tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntılar da artıyor. Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus’ın ekran özelliklerinin ardından kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı.

Samsung’un geleneksel olarak iPhone’lardan önce Ağustos ayında tanıtması beklenen Galaxy Note 20 serisinin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Geçtiğmiz hafta Galaxy Note20 ve Note20 Plus ekran özellikleri sızdırılmış, Note 20 Ultra modelinin gelmeyeceği bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi de Note 20+ modelinin pil kapasitesi ve kamera detayları paylaşıldı.

Samsung Galaxy Note 20 Plus Bataryası Kaç mAh Olacak?

Son sızıntıya göre, Samsung Galaxy Note 20+, 4500 mAh bataryadan güç alacak. Batarya, EB-BN985ABY ürün koduna (SM-N985, Galaxy Note20+’ın olası ürün adı) sahip ve nominal kapasitei 4370 mAh, tipik kapasitesi 4500 mAh. Bu, Samsung Galaxy S20 Plus’a güç veren pil. Batarya testlerinde ekran 120Hz yenileme hızında 87 saat, 60Hz yenileme hızında 97 saat dayanıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Plus Kamera Özellikleri

Galaxy Note 20 Plus, 108 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olacak. Galaxy S20 Ultra ile aynı sensörü veya modifiye edilmiş bir sürümü kullanıp kullanmayacağı belli değil. Ayrıca kaynaklar Galaxy Note 20+’ın Galaxy S20 Ultra’nın periskop kamerasını almayacağı, Galaxy S20/S20+’da bulunan 68MP hibrit zoom sensörünü kullanacağını gösteriyor.