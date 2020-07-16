Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri Belli Oluyor

Samsung Galaxy S20 Fan Edition özellikleri nasıl olacak? Samsung'un Galaxy S10 Lite'ın halefi üzerinde çalıştığı iddia edilmekte. Telefonla ilgili ayrıntılar Twitter'da ortaya çıktı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy S20 Fan Edition özellikleri hakkında yeni gelen detaylara göz atalım.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri Netlik Kazanıyor

Ice Universe tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda Samsung Galaxy S20 Fan Edition modelinin Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı bilgisi yer aldı. Standart Galaxy S20 modelinde olduğu gibi Fan sürümde de Infinity-O ekran bulunacak.

Akıllı telefonda IP68 suya dayanıklılık sertifikası da yer alacak. Böylece suyun altında cihaz kullanılabilecek. Yılın 4. çeyreğinde tanıtılacağı konuşulan Samsung Galaxy S20 Fan Edition fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünmekte. Cihazın fiyatının iyi olacağı söylenmekte.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz、3.3mm Hole

IP68、Price nice 、Q4 — Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020

Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi beklenmekte. Sizler Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel teknoloji haberlerine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.