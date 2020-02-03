Samsung Galaxy S20 Kamerada Rakip Tanımayacak

Samsung çok yakın bir zamanda Galaxy S20 ailesini bizlerle buluşturacak. Bazı yeni raporlara göre yeni modeller kamerada rakip tanımayacak.

Aynı Anda Birden Fazla Kamera

Son zamanlarda akıllı telefonlardaki rekabet kamera tarafında sıkılaşmaya başladı ve görünüşe göre de yakın bir zamanda da sona ermeyecek. Mevcut durumda akıllı telefonlarda beşli kamera kurulumları ile karşılaşmamız bile oldukça normal bir durum haline geldi ve bu kameralardan her biri birbirinden farklı lenslerden oluşuyor. Peki en iyi fotoğrafı hangisi ile çekeceksiniz?

Bir manzaranın görüntüsünü alırken ultra geniş açılı kamera ya da standart kamera arasında gidip gelebilir, bazı durumlarda "keşke portre modunu kullansaydım" diyebilirsiniz. Ancak görünüşe göre Galaxy S20 buna son verebilir.

Max Weinbach tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıya göre Galaxy S20 aynı anda birden fazla kamerayı kullanarak sizi bu dertten kurtaracak. Hızlı Çek adındaki bu özellik ile birlikte yakınlaştırılmış bir fotoğraf ile standart bir fotoğrafı aynı anda çekmeniz ve hatta aynı anda ultra geniş açıyı da kullanmanız mümkün olabilir.

Weinbach'a göre bu özellik ile iki veya üç lensi aynı anda kullanmanız mümkün olacak. Yeni modelin dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini göz önüne alırsak bu da hepsini aynı anda kullanamayacağınız anlamına geliyor. Buna ek olarak bu özellik video için değil, fotoğraf için geçerli olacak.

Benzer bir özellik daha öncesinde LG ile ortaya çıktığından veya bazı üçüncü parti uygulamaların buna izin vermesinden dolayı bu özelliğin tamamen yenilikçi bir özellik olmadığını vurgulamak gerekiyor. Ancak Galaxy S20 ile sunulacak bu özellik, güncel durumda en iyi yol olabilir.

Tabii tüm bunlara ek olarak performans tarafında herhangi bir sorunun yaşanıp yaşanmayacağına yönelik önemli soru işaretleri bulunuyor. Tüm bunlarla ilgili merak ettiğimiz soruları 11 Şubat tarihinde düzenlenecek Unpacked 2020 sırasında öğrenmiş olacağız. Bu sırada çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.