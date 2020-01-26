Samsung Galaxy S20'lerin Kutusundan Kablosuz Kulaklık Çıkabilir!

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra, kutularının içerisinde Galaxy Buds+'ı taşıyacaklar.

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. S20 Ailesi ile piyasaya bomba gibi düşmeyi planlayan Samsung, gerçekten beklenen bir adım attı. Samsung'un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds+, Samsung'un yeni modelleri olan S20+ ve S20 Ultra'nın kutusunun içerisinde gelecek.

Bildiğiniz gibi hemen her markanın kablosuz kulaklık modelleri mevcut. Ancak bu kablosuz kulaklıklar kutu içerisinde gelmiyor. Yani ayrı satın almanız gerekiyor. Burada cihaza 3000-4000TL veren bir kullanıcı kablosuz kulaklık için ekstra bir para ödüyor. Markadan markaya değişen fiyatlar Apple'da 2000TL'yi buluyor. Ancak Samsung bu adımı kablosuz kulaklıkları ücretsiz olarak verecek.

11 Şubat'ta ön siparişe açılacak olan Samsung Galaxy A20 serisi 13 Mart'a kadar ön sipariş ile satılacak. Bu süre zarfında Galaxy S20+ veya S20 Ultra ön siparişi veren kullanıcılar Galaxy Buds+'a sahip olacaklar. Tabi bu bilgi resmi değil. Ancak gerçekleşme ihtimali yüksek.

Yine hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve hangi ülkelerde Galaxy Buds+'ın verileceği belli değil. Ancak Samsung S20 modellerinin yanında Galaxy Buds+'ı verirse, gerçekten diğer firmalardan ciddi bir fark yaratacak. Aynı zamanda diğer firmalara ilham kaynağı olacak. Bakalım Galaxy Buds+ gerçekten kutu içeriğine eklenecek mi?