Samsung Galaxy S20 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Unpacked 2020 etkinliği kapsamında tanıttı. Samsung Galaxy S20 hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Samsung Galaxy S20’nin teknik özelliklerini fiyatını ve diğer tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber Samsung Galaxy S20 modeline yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Özellikleri

Tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Samsung Galaxy S20 özellikleri ile de şaşırtıyor. Cihaz 6.2 inçlik Quad HD, Dinamik Amoled ekrana sahip. Akıllı telefonun ekranı HDR 10+ teknolojisini desteklemekte ve 563 PPI piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelen Galaxy S20, 240 Hz dokunma hassasiyeti ile göz dolduruyor.

Samsung Galaxy S20’nin arka tarafında 12 MP + 12 MP + 48 MP olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom yapmanın yanı sıra 8K video kayıt etme yeteneğine sahip. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta.

Gücünü 7 nanometrelik Exynos 990 yonga setinden alan Galaxy S20, grafik tarafında ise Mali-G77 MP11 GPU’dan destek almakta. Bu yonga seti ile beraber çok daha hızlı bir şekilde oyunlar oynanabilmekte. Exynos 990 bir önceki yonga seti olan Exynos 9820 ve 9825'ten %20 daha hızlı ve verimli çalışmakta. Exynos 990 sayesinde 4G'de 3 GigaByte hıza kadar ulaşılabilmekte.

8 GB RAM ile gelen Galaxy S20, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar artırılabilmekte. 4.000 mAh bataryadan beslenen cihaz Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Samsung Galaxy S20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4000 mAh

Samsung Galaxy S20 Fiyatı

Samsung Galaxy S20’nin yurt dışında .. dolardan satışa sunulacağı açıklandı. .. dolar şu anki kur ile .. TL’ye tekabül etmekte. Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Cihazın ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.

Sizler Samsung Galaxy S20 hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce Galaxy S20'nin Türkiye fiyatı ne kadar olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!