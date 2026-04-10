Samsung, Siparişlere Yetişemiyor! S26 Ultra’daki Özellik, Talebi Uçurdu

Geçtiğimiz aylarda Galaxy S26 serisi modellerini kullanıcılarla buluşturan Samsung, yeni cihazlarıyla akıllı telefon dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nitekim seri, piyasaya sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü. Son ortaya çıkan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi, artan kullanıcı talebine yetişebilmek için üretim planlarını artırma kararı aldı. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S26 Serisinden Kaç Adet Üretilecek?

İddialara göre Samsung, nisan ayında Galaxy S26 serisi için toplam 3 milyon adet üretim gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu üretimin 1,5 milyon adedi serinin en pahalı ve en güçlü modeli olan Galaxy S26 Ultra, 1,3 milyon adedi standart model ve 200 bin adedi ise Galaxy S26 Plus olacak.

Görünüşe göre Plus model, ailenin diğer üyelerine kıyasla daha düşük talep görüyor. Öte yandan satışların yüzde 60 ila 70’lik kısmının ise Ultra modelden oluştuğu belirtiliyor. Bu arada şirket, mart ayında ise 2,4 milyon adetlik bir üretim planı yürütmüştü. Buna göre nisan ayında üretim miktarı 600 bin adet artırılmış durumda.

Bu rakamın mayıs ayında artıp artmayacağı henüz net değil ancak güvenilir kaynaklar, düşeceğini öne sürüyor. Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor. İlk birkaç ay ilginin yüksek olması nedeniyle üretim de daha fazla olacaktır. Bu gayet normal.

Samsung Galaxy S26 Plus Neden Daha Az Üretiliyor?

Verilere göre Galaxy S26 Plus, serinin en az satan modeli konumunda. Bu nedenle üretim miktarı da diğer modellere kıyasla daha düşük tutuluyor. Plus modelin bu kadar az ilgi görmesinin temel nedeni ise Galaxy S26 ile Galaxy S26 Ultra arasında sıkışmış bir konumda olması. Kullanıcılar genellikle daha uygun fiyatlı ve kompakt yapısıyla öne çıkan standart modeli tercih ederken, üst düzey özellikler isteyenler ise doğrudan Ultra modele yöneliyor.

Bu noktada Galaxy S26 Plus, iki model arasında ciddi bir farklılık sunamadığı için geri planda kalıyor. Bununla beraber bazı kullanıcılar, bütçelerini biraz daha artırarak çok daha gelişmiş özellikler sunan Ultra modeli satın almayı daha mantıklı buluyor. Bu durum da Plus modelin greide kalmasına sebep oluyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Neden Daha Çok Üretiliyor?

Galaxy S26 Ultra modelinin daha çok üretilmesinin nedeni, daha çok satması. Kullanıcı geri bildirimlerine göre öne çıkmasının en önemli nedeni cihazda yer alan hayalet ekran (gizlilik ekranı) özelliği. Bu teknoloji sayesinde ekrandaki içerik yalnızca karşıdan düz bakıldığında net şekilde görülebiliyor. Yan açılardan ise ekran görülemiyor. Böylece özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda ekran gizliliği önemli ölçüde artırılıyor. Normalde bu özellik için harici bir aksesuar gerekirken S26 Ultra, sahip olduğu ekran teknolojisi ile bunu dahili olarak sunuyor.

Bununla birlikte cihazda yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 200 MP ana kamera da telefonu öne çıkaran diğer unsurlar arasında yer alıyor. Bunlar hem performans hem de fotoğrafçılık bakımından kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Editörün Yorumu

Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Galaxy S26 Ultra’nın büyük ilgi görmesine pek şaşırmadım. Özellikle telefondaki gizlilik ekranı oldukça dikkatimi çekti. Görünüşe göre sadece benim dikkatimi çekmemiş. Ama Galaxy S25 Ultra’dan yükseltme yapacak kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.