Galaxy S26 Ultra Performans Testine Girdi! 120 Bin TL'ye Satılan iPhone'u Parçaladı

Samsung'un 25 Şubat'ta tanıtacağı yeni Android amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun sergileyeceği performans gözler önüne serildi. Ayrıca işlemci de dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri netleşti. İşte Samsung Galaxy S26 Ultra Geekbench sonuçları...

Samsung Galaxy S26 Ultra Geekbench Sonuçları

SM-S948N model numarasıyla Geekbench veri tabanına dahil olan Galaxy S26 Ultra, tek çekirdek testinde 3.852, çoklu çekirdek testinde ise 11.738 puan aldı. Söz konusu akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda da performans testinden geçmişti ama burada biraz daha düşük skor elde etmişti. Bunun sebebi cihaz piyasaya sürülmeye yaklaştıkça yazılım ile donanım arasındaki optimizasyonun artması.

Galaxy S26 Ultra beat its own record in the latest Geekbench benchmark!!🤯



Single-core: 3852

Multi-core: 11738

Build: S948USQU1AZB3 pic.twitter.com/kA5SbM6RAI — Tarun Vats (@tarunvats33) February 21, 2026

Performans testi sonuçlarında yer alan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Oldukça güçlü olan bu yonga seti, yeni amiral gemisini zirveye taşıyor. Bu arada geçen sene çıkan Galaxy S25 Ultra, tek ve çoklu çekirdekli testlerden sırasıyla 2851 ve 9427 puan elde etmişti. Mobil cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Buna göre Galaxy S26 Ultra'nın selefinden çok güçlü olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.

Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max'ten de oldukça güçlü olacak. Apple'ın Eylül 2025'te piyasaya sürdüğü model tek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 3.657 ve 9.302 skor almıştı. Görünen o ki Apple ile Samsung arasındaki rekabet daha da kızışacak.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, LTPO, 120 Hz yenileme hızı, QHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

İddialara göre Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekrana sahip olacak. QHD+ çözünürlük sunacak bu panel, 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecekken, bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPDDR5X bellek; 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri eşlik edecek.

Ön tarafında 12 MP çözünürlükte özçekim kamerasına yer verecekken, arka taraftaysa 200 MP + 50 MP + 12 MP + 50 MP kameralar bizleri karşılayacak. Öte yandan 5.000 mAh'lik bataryadan güç çekecekken, 60W kablolu ve 25W kablosuz şekilde şarj edilebilecek. Android 16 tabanlı One UI 8.5 de Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri arasında.

