Samsung’un 90 Bin TL’lik Telefonundan Kritik Sızıntı! İlk Ekran Görüntüsü Geldi

Samsung’un yakında tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihaz hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı paylaşıldı ve bunlar arasında telefonun hayalet ekran özelliğine sahip olacağı da vardı. Normalde ayrı olarak satın alınan bir bileşenle kullanılabilen bu özellik, Galaxy S26 Ultra’da varsayılan olarak yer alacak.

Bu yenilikle birlikte Galaxy S26 Ultra, akıllı telefon pazarında bir ilke imza atacak. Bu nedenle merakla bekleniyorken özellikle ilgili ilk ekran görüntüsü de geldi. Böylelikle nasıl çalışacağı gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliğinden İlk Ekran Görüntüsü

Özellikle metro veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarında Instagram, X veya WhatsApp gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına girmeye çekiniyor olabilirsiniz. Tabii bu gayet normal çünkü bu uygulamalarda başkasının görmemesi gereken içerikler yer alıyor. Şu an için yalnızca Galaxy S26 Ultra'da kullanılabileceği söylenen hayalet ekran özelliği ise telefonda yaptıklarınızı sadece sizin görmenizi sağlayacak.

Hayalet ekran özelliği, Samsung'un One UI 8.5 için yayımladığı yeni sürümde ortaya çıktı. Kaynağa göre yenilik, Hızlı Ayarlar paneli üzerinden hızlıca açılabilecek. Kalkan sembolünün olduğu bir ekran ikonuna sahip seçenek, varsayılan olarak gösteriliyor. Bu nedenle sadece Galaxy S26 Ultra'ya özel olacağı tahmin ediliyor.

Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde telefonunu dışarıda gizlilik endişesi olmadan rahatça kullanabilecek. Öyle ki aktif hale getirildiğinde cihaz ekranı başka yönden bakıldığında tam olarak görünmeyecek. Yani düz bakarkenki kadar net bir görüş elde edilemeyecek. Bu da bir gizlilik sağlayacak.

Üstelik kaynağa göre özellik, sadece dilediğiniz uygulamalarda aktif hale gelebilecek. Mesela WhatsApp, Instagram veya X'i açtığınızda otomatik olarak açılmasını sağlayabileceksiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.