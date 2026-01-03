Galaxy S26 Ultra Bekleyenlere Kötü Haber! Önemli Bir Eksikle Gelecek

Samsung Galaxy S26 serisine dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şu ana kadar farklı sızıntı kaynaklarından çok sayıda iddia ortaya atıldı ve bu da seriye yönelik beklentileri ciddi şekilde yükseltti. Ancak son ortaya çıkan bilgiler, bu yüksek beklentileri düşürebilir.

Paylaşılan iddialara göre serinin en üst modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra, önemli bir eksikle kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra, Titanyum Tasarıma Sahip Olmayacak

Samsung, Apple’ın 2023 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro serisinde titanyum çerçeve kullanmasının ardından bundan esinlenerek Galaxy S24 Ultra modelinde titanyum tercih etmişti. Güney Koreli şirket bunu Galaxy S25 serisiyle sürdürse de görünen o ki Galaxy S26 serisiyle birlikte bundan vazgeçmeye hazırlanıyor.

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen IceUniverse, Galaxy S26 Ultra’nın renk seçeneklerini paylaştı. Buna göre cihaz siyah, beyaz, galaktik mavi ve UltraViolet renkleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Burada dikkat çeken detay ise Galaxy S25 Ultra’nın renk seçeneklerinde bulunan “titanyum” ifadesinin bu kez ortadan kalkmış olması.

Bu da Galaxy S26 Ultra’nın titanyum çerçeveye sahip olmayacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Titanyum Avantajları ve Dezavantajları

Titanyum, hiç şüphesiz cihazlara daha premium bir his kazandırıyor. Öyle ki mat dokusu ve sert yapısı sayesinde elde tutunca kaliteli bir izlenim oluşturuyor. Bu düşünce ise markalar açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Zira satışları yukarı yönlü etkiliyor. Bununla birlikte paslanmaya, darbelere ve bükülmelere karşı alüminyuma kıyasla daha dirençli olması da titanyumu öne çıkarıyor.

Ancak titanyumun avantajları kadar dezavantajları da var. En önemli eksi yönü, darbeyi emme konusunda alüminyuma göre daha zayıf olması. Esnekliğinin düşük olması nedeniyle sert düşmelerde darbe enerjisinin cam yüzeylere daha fazla iletilmesine neden olabiliyor. Buna ek olarak üretim maliyetinin yüksek olması sebebiyle cihaz fiyatlarının yüksek olması da önemli bir dezavantaj.

Sonuç olarak alüminyum, daha düşük maliyetli ve esnek yapısı sayesinde öne çıkıyor. Darbelerde camı koruma konusunda daha avantajlı olması ve ısı dağılımını daha iyi şekilde yapması nedeniyle birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung’un Galaxy S26 serisi için 25 Şubat’ta San Francisco’da bir Unpacked etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Yeni amiral gemileri bu lansmanda sahne alacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.