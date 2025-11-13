Samsung Yeni Bütçe Dostu Tabletini Satışa Sundu: Türkiye'ye Gelecek mi?
Samsung Galaxy Tab A11 Plus resmen satışa sunuldu. Yeni akıllı tablet güçlü MediaTek işlemcisi, devasa bataryası ve akıcı ekranıyla rakiplerinden sıyrılıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, merakla beklenen Galaxy A11+ isimli yeni bütçe dostu tablet modelini tanıttı.
- Galaxy A11+, serinin standart modeline kıyasla daha güçlü performans sunan Dimensity 7300 işlemciyle geliyor.
- Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkan cihaz, önümüzdeki 7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni tableti Galaxy Tab A11+ modelini resmen duyurdu. Daha önce tanıtılan standart Galaxy Tab A11'in geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Tab A11 Plus, ilk olarak Birleşik Krallık ve Ukrayna gibi seçili küresel pazarlarda teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.
Güçlü donanımı ve uzun soluklu yazılım desteğiyle adından söz ettiren bu yeni cihaz tablet pazarında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. İşte detaylar!
Samsung Galaxy Tab A11 Plus'ın Özellikleri
Yeni Galaxy Tab A11+, 1920x1200 çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç boyutunda LCD ekrana sahip. Tablet bu akıcı panel ile standart modeldeki Unisoc işlemciye kıyasla çok daha yüksek CPU ve GPU performansı vadeden MediaTek Dimensity 7300 yongasından güç alıyor.
Kullanıcılara yüksek depolama esnekliği sunan yeni cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Dileyen kullanıcılar bu depolama alanını microSD kart desteği sayesinde tam 2 TB'a kadar genişletilebiliyor.
Kamera tarafında ise görüntülü arama ve video konferanslar için optimize edilmiş 5 MP ön kamera ve otomatik odaklama özellikli 8 MP arka kamera cihazda yer alıyor. 7.040mAh kapasiteli dev bir bataryadan beslenen Galaxy Tab A11+, tek şarjla 15 saate kadar video oynatma süresi sunarken, 25W hızlı şarj desteği sayesinde pilini kısa sürede doldurabiliyor.
Galaxy Tab A11+'ın öne çıkan bir diğer özelliği de ses kalitesi. Dolby Atmos ses teknolojisine sahip dörtlü hoparlör sistemi, etkileyici bir eğlence deneyimi sağlıyor. Günümüzde birçok cihazdan kaldırılan 3.5 mm kulaklık jakının korunmuş olması da müzik severler için önemli bir detay.
Samsung'un açıklamasına göre, Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkan Galaxy Tab A11+ tam yedi yıl boyunca hem Android sürüm yükseltmelerini hem de güvenlik güncellemelerini alacak. Ayrıca, tablette Google'ın yapay zeka entegrasyonu olan Gemini desteğinin de mevcut olduğunu belirtelim.
Samsung Galaxy Tab A11+'ın öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 90Hz yenileme hızın sunan 11 inç WUXGA (1920x1200) LCD panel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8
- Batarya: 7.040mAh
- Şarj Hızı: 25W
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Bağlantı Özellikleri: Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör, 3.5 mm kulaklık jakı, Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , GPS , Opsiyonel 5G desteği.
Galaxy Tab A11 Plus'ın Fiyatı
Galaxy Tab A11+, Gri ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Avrupa pazarının belirli bölgelerinde satışa sunuldu. Cihazın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye de ayak basması muhtemel görünüyor. Samsung'un Birleşik Krallık için açıkladığı fiyat listesi ise şu şekilde:
- 128 GB Wi-Fi: 249 sterlin ( yaklaşık 13.911 TL)
- 256 GB Wi-Fi: 299 sterlin
- 128 GB 5G: 299 sterlin
- 256 GB 5G: 349 sterlin
Peki siz Samsung'un yeni bütçe dostu tableti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.