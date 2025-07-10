Samsung'un Mühendislik Harikası Telefonu Araba Fiyatına Satılacak

Samsung'un mühendislik harikası üç kez katlanabilen telefonu, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmadı ama yakın zamanda çıkacağı bilgisi ve fiyatı sızdırıldı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Samsung nihayet uzun zamandır beklenen Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip FE modellerini Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Ancak üçlü ekran tasarımıyla yakın zamanda global pazara adım atan Huawei Mate XT Ultimate'e rakip olacak katlanabilir modeliyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

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Bu durum cihazın iptal edildiği anlamına gelmiyor tabii. Zira Samsung'un Cihaz Deneyimi Birimi Başkanı Roh Tae-moon'un yaptığı açıklama, Samsung'un üç kez katlanabilir telefonunun yakın zamanda geleceğini gösteriyor:

Ürünü yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Henüz ismini belirlemedik ancak geliştirme sürecinde son aşamaya geldik.

Samsung Galaxy G Fold Sızdırılan Özellikler (İddia)

One UI 7 sunucularında test edilen modelin adı yüksek ihtimalle Galaxy G Fold olacak. 10 inçlik geniş ekranla televizyon izliyormuş gibi hissiyat verecek tri-fold model hakkındaki bilgi sınırlı ama Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağı biliniyor. Kasanın dayanıklığını artırmak için titanyum çerçeve kullanılacak ve Z Fold 7'dekine benzer kat panelleri kullanılacak. 

Ortaya atılan bazı iddialar, G Fold'un 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağını savunmuştu. Kesinleşmiş bir bilgi olmamasına rağmen bu söylenti, Samsung'un yıllardır vazgeçemediği özelliklerinde bir kez daha ısrar ettiğini gösteriyor.

Samsung Üç Ekranlı Katlanabilir Telefon Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7'nin başlangıç fiyatı 2.000 dolar seviyesinde açıklandı. Galaxy AI destekli Z Fold 7 için 107.999,00 TL fiyat belirlenmişti. Konfigürasyonuna göre fiyat tablosu şöyle:

  • 256 GB｜12 GB > 101.999,00 TL
  • 512 GB｜12 GB > 107.999,00 TL
  • 1 TB｜16 GB > 117.999,00 TL

Hal böyleyken Galaxy G Fold için başlangıç fiyatı çok ciddi bir sıçrama yaşayabilir. Bu modelin 3.000 (yaklaşık ₺244.844,60) dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

Aşırı İnce Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Görüntüleri Sızdırıldı
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Aşırı İnce Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Görüntüleri Sızdırıldı

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