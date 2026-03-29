Bütçe Dostu Telefon Arayanlar Buraya! İşte Şarjı En Uzun Giden Modeller

Elektronik ürünleri kamera, batarya, ekran ve hoparlör gibi birçok açıdan test eden DxOMark, 400 doların altında fiyatla sunulan ve şarjı en uzun akıllı telefonları açıkladı. Böylece hem uygun fiyatlı hem de pil ömrü yüksek modeller bir araya geldi.

Sıra Model Puan 1 Honor 400 Smart 5G 168 2 Honor Magic7 Lite 164 3 Honor X9c 164 4 Honor Magic6 Lite (5800 mAh) 156 5 Honor X9b 156 6 Honor Magic5 Lite 5G 152 7 Honor X7b 151 8 Honor Magic6 Lite (5300 mAh) 150 9 Honor X7a 147 10 Honor X9a 143 11 Oppo A77 5G 138 12 Samsung Galaxy A15 LTE 137 13 OnePlus Nord CE 5G 136 14 Samsung Galaxy M51 136 15 vivo Y72 5G 136 16 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 136 17 Honor Magic4 Lite 5G 135 18 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 134 19 Xiaomi Redmi Note 10 134 20 Oppo A74 133

Paylaşılan tabloya göre listenin başında Honor 400 Smart 5G modeli bulunuyor. Ne yazık ki Türkiye’de satılmayan bu telefon, 6.500 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve sosyal medya kullanımı, internette gezinme ile kısa telefon görüşmeleri için rahatlıkla 2 gün dayanabiliyor.

İkinci sırada Honor Magic7 Lite yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 20 bin TL’ye satılan bu model, 6.600 mAh kapasiteli bataryasıyla günlük kullanımda 2 günü çıkarabiliyor. Ancak tamamen oyun oynandığında bu süre kısalıyor.

Üçüncü sırada ise Honor X9c bulunuyor. Türkiye’de yaklaşık 23 bin TL’ye satılan cihaz, 6.600 mAh bataryasıyla günlük kullanımda diğer modeller gibi 2 gün dayanabiliyor. Listenin devamında gördüğümüz Honor Magic6 Lite, Honor X9b ve Honor Magic5 Lite 5G modelleri ise sırasıyla 5.800 mAh, 5.800 mAh ve 5.100 mAh bataryalarıyla sıralamada.

Bu modelleri 5.330 mAh bataryalı Honor X7b, 5.300 mAh bataryalı Honor Magic6 Lite, 5.330 mAh bataryalı Honor X7a ve 5.100 mAh bataryalı Honor X9a takip ediyor. Verilere göre listenin ilk 10 sırasının tamamı Honor marka modellerden oluşuyor. Görünüşe göre Çinli üretici uzun pil ömrü denince akla ilk gelen isimlerden biri haline gelmiş.

Oppo A77 5G, 5.000 mAh bataryasıyla 11. sırada. Söz konusu akıllı telefonun orta yoğunluklu bir kullanımda 1.5 günü rahatlıkla tamamlayabileceği belirtiliyor. Türkiye'de ise maalesef ki satılmıyor. Öte yandan Samsung Galaxy A15 LTE ise 5.000 mAh bataryasıyla Oppo modelini takip ediyor. Mevzubahis cihaz 1.5 gün kullanılabiliyor. Ülkemizdeki başlangıç fiyatı yaklaşık 12 bin TL.

Bu arada DxOMark, bu telefonları 400 doların altında olarak sınıflandırıyor. Türkiye’de ise çoğu model 13 ila 25 bin TL arasında fiyatlandırılmış durumda. Bu nedenle listede yer alan telefonları uygun fiyatlı olarak değerlendirmek mümkün.

Editörün Yorumu

Şarjı en uzun giden uygun fiyatlı akıllı telefonlar sıralamasında Honor neredeyse listeyi ele geçirmiş gibi görünüyor. Yakın zamanda ben de Honor marka bir bütçe dostu model aldım ve test ettim. Batarya süresi gerçekten etkileyici. Görünüşe göre Honor, bu alanda oldukça başarılı.

