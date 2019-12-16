Saygı: BluTV'den Ercüment Çözer Dizisi Geliyor

Uzun yıllar sonra tekrar aramıza dönen Behzat Ç. için beklenen haberlerden bir tanesi geldi. Dizinin yeni yayıncısı BluTV, Behzat Ç’nin sevilen karakterlerinden Ercüment Çözer için bir yan dizi projesi olan Saygı ile izleyenlerin karşısına çıkacaklarını duyurdu.

Emrah Serbes’in aynı isimli romanından uyarlanarak televizyon ekranlarına gelen Behzat Ç., üç sezon boyunca reytinglerde üst sıralara oynamış ve hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinmişti. Yakaladığı onca başarıya rağmen ekranlara veda etmek durumunda kalan dizi, uzun yıllar sonra BluTV üzerinden dördüncü sezonuyla tekrar sevenleriyle buluşmuştu.

Behzat Ç. beşinci sezon için beklentilerin yükseldiği şu günlerde, sürpriz bir haber geldi: BluTV, yaptığı resmi açıklama ile Behzat Ç. spin-off’u Saygı isimli yeni dizisinin tanıtımını yaptı.

Dizide Ercüment Çözer ile Behzat Amir arasında ilginç bir ilişki bulunuyordu. Kimi zaman birbirlerine yardım eden kimi zaman da karşı karşıya gelen bu ikili, özellikle Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler’in oyunculuklarıyla akıllara kazınan sahnelere imza atmışlardı.

Ercüment Çözer dizisi

Behzat Ç. izleyenlerin bileceği üzere Ercüment Çözer, farklı psikopatların başında geliyordu. Saygıyı hayatının odak noktası yapan bu karakter, karşısına gelen insanların kendisine saygı göstermesini istiyor; gerekli saygıyı göstermezlerse akla hayale gelmeyecek yöntemlere başvuruyordu.

BluTV de Behzat Ç’nin beşinci sezonu yerine Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkma kararı aldı. 8 bölümden oluşacak dizinin başrolünde yine Nejat İşler’in yer alacağı belirtilirken, dizinin tanıtımı hemen aşağıdaki gibi yapıldı. Dizinin yayın tarihi ise şimdilik 2020 yılı olarak gösterildi.

"Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak."