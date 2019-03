Sekiro: Shadows Die Twice için Son Ön-Bakış Seansı Gerçekleştirildi

Son olarak 2015 yılında, PlayStation 4 için satışa sunulan Bloodborne ve ek paketi Bloodborne: The Old Hunters ile karşımıza çıkan FromSoftware, dört senelik bir boşluğun ardından Sekiro: Shadows Die Twice ile geri dönüş yapacak. Varlığından ilk olarak The Game Awards 2017 sırasında, Twitter üzerinden paylaşılan .gif animasyonu ile haberdar olduğumuz oyun, E3 2018 fuarında PlayStation 4, PC ve Xbox One için duyurulmuştu. 22 Mart 2019 tarihinde yapacağı çıkışı öncesinde, 4Gamer.net, Dengeki Online, Inside PlayStation, PC Gamer, VaatiVidya, Famitsu, GameSpot ve IGN gibi mecraların katılımı ile bir ön-bakış seansı gerçekleştirildi. Ön-bakış seansı sırasında kaydedilmiş olan oynanış görüntüleri, ambargo sonrası yayınlandı.

FromSoftware stüdyosunun aşina olunan oynanış kalıbından biraz uzaklaşmaya çalıştığı Sekiro: Shadows Die Twice, oyunculara zorluk haricinde farklı bir deneyim sunacak. Daha çok aksiyon-macera türüne yakın durulan oyunda, yer yer gizlilik ile ilerlemek de mümkün olacak. Bu noktada eğer iyi taktik yaparsanız, zorlu savaşları bir nebze de olsa kendiniz için kolaylaştırabileceksiniz. Ancak tabii ki söz konusu bir FromSoftware oyunu olduğu için ne kadar kolaylaştırırsanız kolaylaştırın, en ufak bir hatanızda tahtalı köye gidiş biletini cebinize koymuş olacağınızı söylememize gerek yok.

Sekiro: Shadows Die Twice oyununun çıkışı öncesinde gerçekleştirilmiş olan son ön-bakış seansı sonrasında yayınlanmış olan oynanış videolarına ve ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Sekiro: Shadows Die Twice

Great Serpent, başınızı epey ağrıtacak

FromSoftware ve Activision, oyunun çıkışına yaklaştığımız şu günlerde, bir yandan senaryo sırasında karşınıza çıkacak olan düşmanları da birer birer tanıtmaya devam ediyorlar. Bunlardan sonuncusu ise Great Serpent oldu. Boyutu itibarıyla God of War oyunundaki Jörmungandr'ı anımsatan bu devasa yılanı, aslında daha önceki oynanış videolarında kısa bir süreliğine görmüştük. Bu videoda ise özel olarak görme şerefine erişmiş olduk. Sırf görünüşü ile bile ürkütmeyi başaran bu arkadaş, en ufak bir hatasında Sekiro ağabeyimizi tek lokmada mideye indirebilecek. Aman dikkatli olun!