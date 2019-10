SIE Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, Sony'den Ayrılıyor

Japon teknoloji devinde yaprak dökümü devam ediyor. SIE Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, Sony çatısı altından ayrılıyor.

Sony cephesinin önemli isimlerinden olan SIE Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, 1987 yılında Japon teknoloji devinin Şirket İletişimler Bölümü'ne katılmış ve yıllarca Kurucu Ortak Akio Morita'nın İletişimler Asistanı olarak çalışmıştı. Daha sonrada Sony Computer Entertainment Europe Vekil Başkanı, Sony Computer Entertainment Japan Başkanı ve Sony Network Entertainment International kurucu üyelerinden bir tanesi olup Başkan Yardımcısı olmuştu.

2014 yılında Jack Tretton yerine Sony Computer Entertainment Amerika Başkanı ve Üst Yöneticisi olan Layden, 2018 yılından bu yana Worldwide Studios Başkanı pozisyonundaydı. 30 Eylül 2019 itibarıyla da Sony ile yollarını ayırdığı duyuruldu.

Şimdilik yerine kimin geleceği ve Shawn Layden için Sony sonrasında nelerin olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi ama Playstation Twitter hesabı üzerinden "Worldside Studios Başkanı Shawn Layden'ın SIE ile yollarını ayıracağını duyurmak muazzam bir hissiyat. Öngörülü liderliği fazlasıyla özlenecek. Gelecekte harcayacağı çabalarında ona başarılar diliyoruz ve yıllarca sunduğu hizmetinden dolayı derinden minnettarız. Her şey için teşekkürler, Shawn!" yorumunda bulunuldu.

