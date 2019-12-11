Şifrenizi Değiştirin! Türkiye'de 455 Bin Kredi Kartı Bilgisi Çalınmış Olabilir

Dünyanın en çok tıklanan teknoloji sitelerinden ZDNet, Türkiye’ye dair çok önemli bir iddiayı ortaya attı. İnternet sitesi, Türkiye’den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığını ve internet üzerinden satışa çıkarıldığını aktardı. Sözcü’de yer alan haberde ise üst düzey banka yetkililerin çalınma haberini doğruladıkları bildirildi.

455 bin kredi kartı bilgisi çalındı

ZDNet, kredi kartı bilgilerinin illegal olarak satıldığı Joker’s Stash isimli internet sitesinde, Türkiye menşeli 455 bin kredi ve banka kartı bilgisinin paylaşıldığını farketti. Konuyla ilgili uzmanlarla görüşen internet sitesi, Group-IB isimli şirketin yetkililerine konuyu sordu. Güvenlik araştırmaları yapan Group-IB’den yetkililere ZDNet’e açıklama yaparken verilerin 28 Ekim ile 27 Kasım arasında dört farklı parça halinde sızdırıldığını öne sürdü. Türkiye merkezli en büyük sızıntı hakkında açıklama yapan Group-IB’den yetkililer, Türkiye’den kartların çok nadiren çalındığını da aktardı.

Group-IB’nin siber suçlar araştırma bölümü başkanı Dmitry Şeştakov, “Kartların son kullanma tarihi, CVV/CVC, kullanıcı adı gibi bilgilerin yanı sıra isim, e-posta adresi ve telefon numaralar bulundu” açıklamasını yaptı.

Şestakov, “Üç kaynaktan dolayı kartlar çalınmış olabilir. Bunlardan birincisi kullanıcının kredi kartı bilgilerini sahte sitelere vermesi, ikincisi browserlardan verileri çalan kötü amaçlı uygulamalar ve üçüncüsü ise JavaScript bazlı dolandırıcıların hacklenmiş sanal mağazaya verilerini girmesiyle olur. Çoğunlukla üçüncü durum yaşanıyor” dedi.

Türk bankalarına haber verildi

Group-IB, gün yüzüne çıkan sızıntının ardından bankaların haberdar edildiğini kaydederken, 30.000+30.000+190.000+205.000 olmak üzere dört parça halinde korsanlara satılan kredi kartlarının hacker’lara yaklaşık 500 bin dolar kazandırdığı belirtildi. Şeştakov, Türk makamlarına bilgi verildiğini de dile getirdi. Yapılan açıklamada, Group-IB’nin Türkiye’de yaşandığı iddia edilen bu olayın 2019’un en büyük ikinci sızıntı olayı olduğu belirtildi. Ekim ayında Hindistan’da 1.3 milyon kart bilgisi çalındığı ve bunların satışa çıktığı aktarıldı.