Sıradaki GamesCom Fuarları da Açılış Gecesi Canlı Etkinlikleriyle Başlayacak

Oyun dünyasının ünlü simalarından olan Geoff Keighley, Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıracak bir duyuru yaptı. Duyuruya göre önümüzdeki birkaç senenin GamesCom fuarı için de Açılış Gecesi Canlı etkinliği düzenlenecek.

Açılış Gecesi Canlı etkinliği ilk kez bu yılın GameCom fuarının öncesinde düzenlenmişti. Bandai Namco Entertainment, Capcom, Epic Games, Koch Media / Deep Silver, SEGA, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft ve daha birçok ağır topun sahne aldığı etkinlik, toplamda iki saat sürmüştü. Bu iki saat boyunca ilk gösterimleri izlemiş ve en güncel haberleri almıştık. Mesela Little Nightmares II duyurulmuş, Need for Speed: Heat ve Predator: Hunting Grounds oyunlarının ilk oynanış gösterimleri yapılmıştı.

Etkinliğe olan yoğun ilgi GamesCom organizasyonunu fazlasıyla memnun etmiş olacak ki, Geoff Keighley ile sıradaki GamesCom fuarları için anlaşmışlar. Bir diğer deyişle, önümüzdeki yıllardaki GamesCom fuarları da büyük bir heyecan ile başlayacak ve yine ilk gösterimleri izleyecek, yeni duyurular ile karşılaşacak ve en güncel haberleri alacağız.

The team and I had so much fun this summer in Europe @gamescom -- and today we're announcing a new, multi-year partnership for #OpeningNightLive See you again in August 2020 from Cologne, Germany! pic.twitter.com/UrGinxbn6P