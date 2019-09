Sıradaki State of Play Yayını Önümüzdeki Hafta Gerçekleştirilecek

Önümüzdeki hafta içinde yeni bir State of Play yayını gerçekleştirilecek. Japon teknoloji devi, sıradaki yayının tarihini 24 Eylül 2019 olarak duyurdu.

Bildiğiniz gibi Sony bu senenin E3 fuarına katılmayacağını duyurarak beklenmedik bir sürpriz yapmıştı. Ancak yine de bizleri yepyeni duyurulardan mahrum bırakmadı. Nintendo Direct benzeri bir program olan State of Play ile yılın belirli zamanlarında karşımıza çıkmıştı.

US PlayStation Blog sayfası üzerinden verilen bilgilere bakılırsa, yeni State of Play yayını yirmi dakika uzunluğunda olacak. Ne gösterileceğine dair bir bilgi veya ipucu bulunmuyor. Yeni oyun duyuruları, Sony bünyesindeki stüdyolardan yeni içerikler ve daha başka güncel bilgilerin paylaşılacağı söyleniyor. Bildiğiniz gibi aynı gün Los Angeles şehrinde de The Last of Us: Part II için bir basın etkinliği düzenlenecek. Hal böyle olunca da yeni State of Play yayınında oyun ile ilgili kırıntı da olsa yeni bir bilginin paylaşılıp paylaşılmayacağını merak etmiyor değiliz.

Öte yandan, yeni nesle yönelik planlardan hiçbir şekilde bahsedilmeyeceği kesin bir dille belirtilmiş. Bir diğer deyişle PlayStation 5 ile ilgili yeni bir detay öğrenmemiz mümkün olmayacak.

TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan yayın, Twitch, YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden izlenebilecek.