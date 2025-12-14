Sniper Elite Serisi Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Sniper Elite serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya kapsamında Sniper Elite 5, Sniper Elite: Resistance ve Sniper Elite 3 dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Ucuz oyun satın alma imkânı tanıyan kampanya 18 Aralık tarihinde sona erecek.

Steam'de Sniper Elite Serisi İndirime Girdi

Rebellion tarafından geliştirilen Sniper Elite 5, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. 2022 yılında piyasaya sürülen oyun 49.99 dolar (2.128 TL) yerine 4.99 dolar (212 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. En iyi sniper oyunları arasında yer alan yapımın Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Sniper Elite 4 yüzde 90 oranında indirime girdi. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen oyun 59.99 dolardan (2.554 TL) 5.99 dolara (255 TL) düştü. Rebellion tarafından geliştirilen oyun 2017 yılında piyasaya sürüldü. 78 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Sniper Elite 3 yüzde 87 oranında indirime girdi. 2014 yılında piyasaya sürülen oyun 29.99 dolar (1.276 TL) yerine 3.89 dolar (165 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren "Sniper Elite 3 + Season Pass" paketi ise 49.99 dolar (2.128 TL) yerine 4.99 dolara (212 TL) satılıyor.

Sniper Elite V2 Remastered yüzde 80 oranında indirime girdi. Rebellion tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 34.99 dolardan (1.489 TL) 6.99 dolara (297 TL) düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Sniper Elite ise 7.99 dolar (340 TL) yerine 3.19 dolar (135 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

İndirime Giren Sniper Elite Oyunları