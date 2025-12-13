Efsane Oyunlarda %92'ye Varan İndirim Başladı! Acele Edin

Bandai Namco oyunları için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile bilrikte Ace Combat 7: Skies Unknown, Code Vein, Dragon Ball FighterZ ve JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 18 Aralık tarihinde sona erecek.

Steam'de Bandai Namco Oyunları İndirime Girdi

Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen Ace Combat 7: Skies Unknown, Steam'de yüzde 92 oranında indirime girdi. En iyi uçak oyunları arasında yer alan Ace Combat 7: Skies Unknown 39.99 dolar (1.702 TL) yerine 3.19 dolar (135 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2019'da piyasaya sürülen yapım gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor.

Code Vein yüzde 85 oranında indirime girdi. 2019 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyaıt 32.99 dolardan (1.404 TL) 4.94 dolara (210 TL) düştü. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği yapımın Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun 2019 yılında satışa sunuldu.

Dövüş ve anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dragon Ball FighterZ yüzde 84 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun 39.99 dolar (1.702 TL) yerine 6.39 dolar (272 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Arc System Works tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Digimon World: Next Order yüzde 84 oranında indirime girdi. Hyde tarafından geliştirilen oyun 32.99 dolardan (1.404 TL) 5.27 dolara (224 TL) düştü. Tek oyunculu moda sahip olan oyunun en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde. Pokemon benzeri bir oyun olan Digimon World: Next Order 2023 yılında piyasaya sürüldü.

İndirime Giren Bandai Namco Oyunları