Sniper odaklı bir oyun mu istiyorsunuz? Türünün en iyi örneklerinden biri olan Sniper Elite V2’yi hemen indirin.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rebellion tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sniper Elite V2 ilk kez 2012 yılında yayınlandı. Keskin nişancılığa odaklı bu oyunda İkinci Dünya Savaşı’nın tam ortasında, Nazi Almanyası'nın farklı bölgelerinde görev alıyoruz.

Oldukça gerçekçi bir oynanış sunan Sniper Elite V2, gizlilik mekaniklerini bünyesinde bulunduran bir aksiyon/macera oyunudur. TPS oyunları içerisinde oldukça önemli bir yeri olan Sniper Elite V2 pek çok sıra dışı mekaniği de oyun dünyasına kazandırmıştır.

Sniper Elite V2 İndir

Eğer siz de sadece keskin nişancılığa odaklanmış bir oyun arıyorsanız muhakkak Sniper Elite V2 oynamalısınız. Serinin en beğenilen yapımlarından biri olan Sniper Elite V2 gerçekçi grafikleri, taktiksel nişancılık deneyimi ve atmosferi ile en iyi sniper oyunlarından biridir.

Sniper Elite V2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows Vista (Service Pack 2) ya da Windows 7 ya da Windows 8. Windows XP desteklenmiyor.

: Microsoft Windows Vista (Service Pack 2) ya da Windows 7 ya da Windows 8. Windows XP desteklenmiyor. İşlemci : Çİft çekirdekli CPU SSE3 ile (Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200) ya da daha iyisi

: Çİft çekirdekli CPU SSE3 ile (Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200) ya da daha iyisi Bellek : 2GB

: 2GB Depolama Alanı : 10 GB

: 10 GB Ekran Kartı : Microsoft DirectX 10.0 256 MB belleğe sahip (NVIDIA GeForce 8800 serisi / ATI Radeon HD 3870) ya da daha iyisi

: Microsoft DirectX 10.0 256 MB belleğe sahip (NVIDIA GeForce 8800 serisi / ATI Radeon HD 3870) ya da daha iyisi Ses : Microsoft DirectX 10.0 ya da daha iyisi

: Microsoft DirectX 10.0 ya da daha iyisi DirectX: Microsoft DirectX 11.0