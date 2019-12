Sony, 2019 Yılına Hoş Bir Video ile Veda Ediyor

Sony PlayStation 4 kullanıcılarını yıl boyunca birbirinden kaliteli oyunlar ile buluşturmuştu. Önümüzdeki yıl ise birbirinden kaliteli oyunlara ek olarak PlayStation 5 bizlerle olacak. Ama bu yıl henüz bitmedi. Henüz dört günümüz var. Japon teknoloji devi de yılın bitiminden önce hoş bir video yayınladı.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz Highlights 2019 (Türkçe mealiyle Hatırda Kalıcı Sahneler 2019) isimli video, PlayStation Europe Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. İçeriğinde de PlayStation 4 için özel Concrete Genie, Days Gone, Dreams (Erken Erişim), Erica ve MediEvil'ı ve PlayStation VR platformuna özel Blood & Truth'u görebiliyoruz. Yaz aylarında PC için de çıkacak olan Death Stranding oyununa ek olarak Devil May Cry 5, Star Wars Jedi: Fallen Order, Monster Hunter World: Iceborne, Resident Evil 2 (2019), Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Sekiro: Shadows Die Twice, The Outer Worlds, A Plague Tale: Innocence, Mortal Kombat 11, Control ve FIFA 20 de bir takım sahneleri ile ekranımıza geliyor.

Bu video her ne kadar hoş bir veda videosu olsa da yıl içinde çıkan ama gözünüzden kaçmış olan oyunların farkına varmanıza da yardımcı olabilir veya uzun zaman önce bitirdiğiniz bir oyuna tekrardan başlama isteği oluşturabilir. Sony bizce hoş bir çalışma yapmış.

Keyifli seyirler dileriz!