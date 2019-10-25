Sony Açıkladı! PlayStation 5 En Hızlısı Olacak

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5, dünyanın en hızlı oyun konsolu olacak.

'Dünyanın En Hızlı Oyun Konsolu'

Sony tarafından açılan yeni bir iş ilanı, oldukça iddialı bazı açıklamalarla birlikte gündeme oturdu. Kıdemli Bulut Mühendisliği Müdürü için iş ilanı yayınlayan Sony, iş ilanının açıklamasında PlayStation 5 modelinin dünyanın en hızlı konsolu olacağını ifade etti.

İşe alınacak kişinin "Yaklaşmakta olan dünyanın en hızlı konsolunun (PS5) 2020 yılında piyasaya sürülmesi konusunda süper heyecanlı olan seçkin bir ekibin liderlerinden biri" olacağını belirten şirket, aynı açıklamada bu pozisyonda çalışılabilecek en iyi yer olduğunu da iddia ediyor.

PS5 will be “the world’s fastest console” according to a new Sony job ad.https://t.co/XNm74R0yBC pic.twitter.com/2CBeNdaEgX — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) October 24, 2019

Söz konusu iddiaların doğru olmayabileceğini düşünebiliriz. Ancak doğru olmadıkça resmi bir iş bildirisinde bu tip bir açıklamaya yer vermek oldukça cesur ve hatalı bir adım olurdu. Ancak ilginç bir şekilde, bu iş başvurusunun internette yayılması ile birlikte bazı şeyler değişmiş gibi gözüküyor.

Şirket söz konusu açıklamaya ait ekran görüntüsü internette dolaşmaya başladıktan sonra, söz konusu alanı açıklamadan kaldırdı. Ancak bildiğiniz gibi, internet her şeyin bir kopyasını elinde tutar. Şirketin attığı bu adım, belki de dünyanın en hızlı konsolu olmayabileceğini düşünmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Ancak PlayStation 5 modelinin en hızlı konsol olduğunu düşünmek de pek şaşırtıcı olmazdı. Eski IGN çalışanı Colin Moriarty, PlayStation 5'in Xbox Scarlett modelinden "daha güçlü değil, kesinlikle çok daha güçlü" olacağını belirtmişti. Şu an için tüm bunları öğrenmek için önümüzde uzun bir süre var. Bu sırada tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.