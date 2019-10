Sony Açıkladı! PlayStation 5 En Hızlısı Olacak

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5, dünyanın en hızlı oyun konsolu olacak.

Sony tarafından açılan yeni bir iş ilanı, oldukça iddialı bazı açıklamalarla birlikte gündeme oturdu. Kıdemli Bulut Mühendisliği Müdürü için iş ilanı yayınlayan Sony, iş ilanının açıklamasında PlayStation 5 modelinin dünyanın en hızlı konsolu olacağını ifade etti.

İşe alınacak kişinin "Yaklaşmakta olan dünyanın en hızlı konsolunun (PS5) 2020 yılında piyasaya sürülmesi konusunda süper heyecanlı olan seçkin bir ekibin liderlerinden biri" olacağını belirten şirket, aynı açıklamada bu pozisyonda çalışılabilecek en iyi yer olduğunu da iddia ediyor.

PS5 will be “the world’s fastest console” according to a new Sony job ad.https://t.co/XNm74R0yBC pic.twitter.com/2CBeNdaEgX