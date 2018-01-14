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Sony, Xperia A1 İçin Spectre ve Meltdown Güncellemesini Yayınladı

Sony Xperia XA1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Mobil
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Sony, Xperia XA1 ve Xperia XA1 Plus model akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Xperia XA1 için 40.0.A.6.189 ve Xperia XA1 Plus için 48.0.A.1.131 sürüm numaralarıyla gelen bu güncelleme, Ocak ayı için Android güvenlik düzenlemelerini getiriyor.

Sony Xperia XA1 Güncelleme

Bu güncelleme ile son dönemde bir türlü giderilemeyen Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları da gideriliyor. Güncelleme ile birlikte sürüm numaraları, Xperia XA1 için 40.0.A.6.175’den 40.0.A.6.189‘a, Xperia XA1 Plus için ise 48.0.A.1.117’den 48.0.A.1.131‘e yükseltiliyor. Android sürümü 7.0 Nougat olarak kalmaya devam ediyor.

Son dönemde Sony, Xperia serisi akıllı telefonları için sık sık güvenlik güncelleştirmeleri yayınlıyor. Sony’nin dağıtımını OTA yoluyla yapmaya başladığı bu güncellemenin, tüm cihazlara ulaşmasının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.

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