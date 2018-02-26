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Sony Xperia XZ2 Compact ve Xperia XZ2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
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Mobile World Congress 2018 tüm hızıyla devam ederken, merakla beklenen bir başka seri daha gün yüzüne çıktı. Japonya’nın en büyük teknolojisi üreticisi Sony, yaptığı açıklamayla Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerini duyurdu.

Uzun süredir Sony’nin, OmniBalance adını verdiği tasarım anlayışını bir kenara koyarak, daha kavisli telefon modelleri üretileceği konuşuluyordu. Kongresi öncesi ortaya çıkan kimi sızıntı fotoğraflar da bunları doğrulamış; ancak iş resmiyete bir türlü dökülmemişti. Bugün itibarıyla MWC kapsamında bir konferans düzenleyen şirket, uzun süredir beklenen Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ2 Compact modellerini tanıttı.

Eski modellerine benzer tasarım anlayışını koruyarak, kenarlara biraz daha kavis ekleyen Sony, 3D cam teknolojisiyle birlikte telefonların arkasını da bir nebze yuvarlaklaştırarak, başarılı bir tasarım modeliyle sevenlerini karşıladı. Her iki telefonunda da Snapdragon 845, HDR destekli 18:9 Full HD ekranlar, parmak izi okuyucu, IPS65/68 suya dayanıklılık sertifikası ve Android Oreo gibi detaylar kullanan şirket, yeni modellerinde 3.5mm kulakların girişineyse yer vermedi. 4K ve 960fps yavaş çekim kabiliyetiyle birlikte yüksek kaliteli kameralar kullanan Sony’nin telefonlarında yer alan diğer özellikler ise şöyle:

Sony Xperia XZ2 Özellikleri:

Boyut

153 x 72 x 6-11.1mm, 198g

Ekran

5.7" 18:9 Full HD+ (1080 x 2160)

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 845

RAM

4GB

Depolama

64GB, MicroSD desteği

Ana Kamera

1/2.3" Exmor RS sensörüyle 19MP Motion Eye kamera ve 960fps slow-motion video

Ön Kamera

5MP 1/5" Exmor RS ve geniş açışı lens

Bağlantı

GSM GPRS, UMTS HSPA+, LTE Cat19, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 Gen 1

Batarya

3180mAh, Smart Stamina, Qualcomm QC 3.0, kablosuz şarj ve USB-PD

Suya Dayanıklılık

IP65/68

Renkler

Likit Siyah, Likit Gümüş, Deniz Yelişi, Kül Pembesi

Yazılım

Android Oreo 8.0

Sony Xperia XZ2 Compact Özellikleri

Boyut

135 x 65 x 7-12.1mm, 168g

Ekran

5.0" 18:9 Full HD+ (1080 x 2160)

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 845

RAM

4GB

Depolama

64GB, MicroSD desteği

Ana Kamera

1/2.3" Exmor RS sensörüyle 19MP Motion Eye kamera ve 960fps slow-motion video

Ön Kamera

5MP 1/5" Exmor RS ve geniş açışı lens

Bağlantı

GSM GPRS, UMTS HSPA+, LTE Cat19, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 Gen 1

Batarya

2870mAh, Smart Stamina, Qualcomm QC 3.0, Kablosuz şarj ve USB-PD

Suya Dayanıklılık

IP65/68

Renkler

Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe

Yazılım

Android Oreo 8.0

 

Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Çıkış Tarihi

Sony’nin Barcelona’da duyurduğu yeni akıllı telefonları Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, bütün dünyayla aynı anda Türkiye’de de Mart 2018 itibarıyla satışa sunulacak.

Sonye Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Fiyatı

Sony tarafından Türkiye’ye özel fiyatlar henüz açıklanmasa da yapılan resmi açıklamada Xperia XZ2’nin 710 pound, XZ2 Compact’ın ise 530 pound civarında piyasaya sürüleceği belirtildi. Telefonun tanıtım videolarınıysa hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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