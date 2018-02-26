Sony Xperia XZ2 Compact ve Xperia XZ2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mobile World Congress 2018 tüm hızıyla devam ederken, merakla beklenen bir başka seri daha gün yüzüne çıktı. Japonya’nın en büyük teknolojisi üreticisi Sony, yaptığı açıklamayla Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerini duyurdu.

Uzun süredir Sony’nin, OmniBalance adını verdiği tasarım anlayışını bir kenara koyarak, daha kavisli telefon modelleri üretileceği konuşuluyordu. Kongresi öncesi ortaya çıkan kimi sızıntı fotoğraflar da bunları doğrulamış; ancak iş resmiyete bir türlü dökülmemişti. Bugün itibarıyla MWC kapsamında bir konferans düzenleyen şirket, uzun süredir beklenen Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ2 Compact modellerini tanıttı.

Eski modellerine benzer tasarım anlayışını koruyarak, kenarlara biraz daha kavis ekleyen Sony, 3D cam teknolojisiyle birlikte telefonların arkasını da bir nebze yuvarlaklaştırarak, başarılı bir tasarım modeliyle sevenlerini karşıladı. Her iki telefonunda da Snapdragon 845, HDR destekli 18:9 Full HD ekranlar, parmak izi okuyucu, IPS65/68 suya dayanıklılık sertifikası ve Android Oreo gibi detaylar kullanan şirket, yeni modellerinde 3.5mm kulakların girişineyse yer vermedi. 4K ve 960fps yavaş çekim kabiliyetiyle birlikte yüksek kaliteli kameralar kullanan Sony’nin telefonlarında yer alan diğer özellikler ise şöyle:

Sony Xperia XZ2 Özellikleri:

Boyut 153 x 72 x 6-11.1mm, 198g Ekran 5.7" 18:9 Full HD+ (1080 x 2160) İşlemci Qualcomm Snapdragon 845 RAM 4GB Depolama 64GB, MicroSD desteği Ana Kamera 1/2.3" Exmor RS sensörüyle 19MP Motion Eye kamera ve 960fps slow-motion video Ön Kamera 5MP 1/5" Exmor RS ve geniş açışı lens Bağlantı GSM GPRS, UMTS HSPA+, LTE Cat19, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 Gen 1 Batarya 3180mAh, Smart Stamina, Qualcomm QC 3.0, kablosuz şarj ve USB-PD Suya Dayanıklılık IP65/68 Renkler Likit Siyah, Likit Gümüş, Deniz Yelişi, Kül Pembesi Yazılım Android Oreo 8.0

Sony Xperia XZ2 Compact Özellikleri

Boyut 135 x 65 x 7-12.1mm, 168g Ekran 5.0" 18:9 Full HD+ (1080 x 2160) İşlemci Qualcomm Snapdragon 845 RAM 4GB Depolama 64GB, MicroSD desteği Ana Kamera 1/2.3" Exmor RS sensörüyle 19MP Motion Eye kamera ve 960fps slow-motion video Ön Kamera 5MP 1/5" Exmor RS ve geniş açışı lens Bağlantı GSM GPRS, UMTS HSPA+, LTE Cat19, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 Gen 1 Batarya 2870mAh, Smart Stamina, Qualcomm QC 3.0, Kablosuz şarj ve USB-PD Suya Dayanıklılık IP65/68 Renkler Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe Yazılım Android Oreo 8.0

Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Çıkış Tarihi

Sony’nin Barcelona’da duyurduğu yeni akıllı telefonları Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, bütün dünyayla aynı anda Türkiye’de de Mart 2018 itibarıyla satışa sunulacak.

Sonye Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Fiyatı

Sony tarafından Türkiye’ye özel fiyatlar henüz açıklanmasa da yapılan resmi açıklamada Xperia XZ2’nin 710 pound, XZ2 Compact’ın ise 530 pound civarında piyasaya sürüleceği belirtildi. Telefonun tanıtım videolarınıysa hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.