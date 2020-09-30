Spotify Ortak Çalma Listesi İçin Büyük Yenilik!

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcısına ve müziksevere hizmet veren dijital müzik platformu Spotify, sahip olduğu pazar payını korumak için kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye daha taşımak için her geçen gün yeni bir özellik getiriyor. Dijital yayın platformunun getirmeye başladığı yeni bir özellik ise Spotify ortak çalma listesi özelliğini iyileştirmeye yönelik birtakım özellikleri içeriyor. İşte Spotify'ın dijital müzik servisine getirdiği özellikler ile ilgili ayrıntılar!

Spotify Ortak Çalma Listesi İçin Gelen Özellikler Neler?

Dünyanın en önemli ve en büyük dijital müzik platformlarından biri haline gelen Spotify'ın bu sefer üzerinde çalıştığı özellik, kullanıcılar tarafından oluşturulan ortak çalma listesi ile alakalı görünüyor. Kullanıcılar tarafından oluşturulan ortak çalma listeleri, dijital müzik platformuna getirildiğinden beri Spotify'da uzun zamandan beri mevcut olan en faydalı özelliklerden bir tanesi olmaya devam ediyor.

Şirketin paylaştığı son güncelleme notlarında dijital müzik platformundaki ortak çalma listesi özelliği ile doğrudan alakalı güncelleme notları bulunuyor. Güncelleme notlarında yer alan bilgilere göre Spotify'ın özelliği için yapılacak yeniliklerin içerisinde oynatma listesine eklenen müziğin yanında müziği ekleyen kişinin profil fotoğrafı yer alıyor. Özelliğe getirilen başka bir yenilik ise oynatma listesinin en üstünde yer alan davet butonu oldu. Ortak oynatma listesi oluşturulan kişiler, oynatma listesine artık kolaylıkla birilerini davet edebilecek.

Spotify'ın oynatma listesine ilişkin güncellemesi yepyeni özellikler sunmaktan ziyade kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir güncelleme olsa da bu güncelleme ile beraber dijital müzik platformu daha fazla kişisel dokunuşa sahip olacak gibi görünüyor. Spotify'ın yenilikleri şimdilik bazı kullanıcıların uygulamasına gelmiş olsa da bazı kullanıcıların uygulamasında hala mevcut değil. Sizin uygulamanızda bu yenilikler bulunmuyorsa yeniliklerin gelmesi için birkaç gün beklemelisiniz.