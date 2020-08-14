Rusya'nın En İyi Doktoru: Sputnik V Koronavirüs Aşısı Güvenli Değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil ettiklerini açıklamıştı. Putin'in bu açıklamasının ardından Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısının güvenli olmadığı ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Rusya'nın en iyi doktorlarından bir tanesi olan profesör Alexander Chuchalin, Sputnik V koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Sputnik V Koronavirüs Aşısı Neden Güvenli Değil?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde açıklamada, "Bu sabah dünyada ilk kez yeni koronavirüse karşı bir aşı tescil edildi. Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti" şeklinde konuşarak dünyanın ilk COVID-19 aşısının tescil ediğini duyurmuştu. Bilim insanları, geliştirici ekibin aşı denemelerinin detaylı sonuçlarını yayımlamadıklarından ve denemelerin kapsamlı bir şekilde yapılmadığından dolayı insanların tehlikeli yan etkilere maruz kalabileceğinden endişe ediyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyesi profesör Alexander Chuchalin, Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısında çok ciddi etik ihlallerin yapıldığını iddia ederek görevinden istifa etti. Profesör Chuchalin, dünyanın gündemindeki Sputnik V aşısı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın en iyi doktorlarından bir tanesi olan Profesör Alexander Chuchalin, Sputnik V aşısını geliştiren ekipte yer alan profesör Sergey Borisevich ile profesör Alexander Gintsburg'a aşının geliştirilme aşamasında uluslararası kontrol prokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu belirtti. Profesör Chuchalin, sorduğu soruya hayır yanıtı aldığını ifade etti. Meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyen Profösör Chuchalin, yaşanan bu durum ile birlikte "Hiçbir cana zarar vermeme" etik ilkesinin çiğnendiğini belirtti. Geliştirilme aşamasında gerekli bütün testlerin yapılmaması nedeni ile aşının güvenli olmadığı belirtiliyor.

Getiğimiz günlerde Sputnik-V aşısının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağı duyuruldu. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko tarafından yapılan açıklamada, 12 ay içinde aşıdan 500 milyon doz üretilmesi planlandığı belirtildi. Geliştirilen aşı ilk olarak tıp çalışanları, öğretmenler ve diğer risk gruplarına yapılacak. Sputnik aşısının 10 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 13 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 245.635 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.912'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 228.057 olarak açıklandı.