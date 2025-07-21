Star Wars Outlaws Hayal Kırıklığı Yarattı, CEO Suçu Başkasına Attı

Ubisoft oldukça zor günler geçiriyor. 2021'de hisse fiyatı 82 Euro olan şirket günümüzde 10 Euro'nun altında işlem görüyor ve sık sık işten çıkarma gibi negatif haberlerle gündeme geliyor. Bu problemlerin altında ise Ubisoft'un milyonlar harcayarak geliştirdiği ama ticari olarak başarı getirmeyen oyunlar yatıyor. Şirketin geliştirdiği oyunlar özellikle de kendini tekrar eden yapısı ve düşük kalite nedeniyle ilgi görmüyor. Ancak Ubisoft CEO'suna göre suçlu başkaları...

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'a Göre Suçlu Star Wars

Ubisoft, son birkaç yılda pek çok başarısız proje ile karşımıza çıktı. Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant, Assassin's Creed Mirage ve tabii ki Star Wars Outlaws gibi. Bu oyunların her biri Ubisoft'un aldığı kararlar nedeniyle ticari olarak hayal kırıklığı yarattı ve şirkete para kaybettirdi.

Bu durum Ubisoft'un hisse değerinin hızla düşmesine ve hissedar baskısının artmasına neden oldu. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot ise bir hissedar toplantısında muhtemelen baskıdan kurtulmak için sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını iddia etti. Guillemot'a göre problem Star Wars evreninin içerisinde bulunduğu karmaşık durum.

"Oyunda hala cilalanması gereken birkaç nokta vardı" diyerek teknik sorunlardaki hatayı da kabul eden Guillemot, tüm bunların satışlar üzerinde olumsuz etki yarattığını kabul etti. Ancak pek çok kişi bunu sorumluluğu başkalarına yıkmak olarak yorumladı. Peki Star Wars Outlaws neden başarısız oldu?

Star Wars Outlaws Neden Başarısız Oldu?

Star Wars Outlaws'ın başarısızlığını Star Wars evrenindeki karışıklığa ya da sadece teknik hatalara indirgemek muhtemelen büyük bir hata olur. Eğer koltuğunuzu elinizde tutmaya çalışan bir CEO değilseniz herhangi bir oyun için bunların ikincil nedenler olduğunu görmek zor değil.

Star Wars evreni birkaç yıl önce olduğundan daha karmaşık değil ama buna rağmen Star Wars Jedi Fallen Order ve Star Wars Jedi Survivor ticari olarak oldukça başarılıydı. Elbette ki teknik hatalar can sıkıcı ama iki hafta içerisinde düzelen problemler yüzlerce milyon dolar harcanarak yapılan bir oyunun başarısız olması için tek neden değil.

Ubisoft'un diğer oyunlarının da başarısız olmasına neden olan kendini tekrar eden görev yapısı, pek de ilgi çekici olmayan bir hikaye, eksik ya da kötü olarak tanımlanabilecek mekanikler gibi sadece geliştirme sürecinde değiştirilebilecek daha pek çok neden Outlaws'ın başarısız olmasına yol açtı.

Yani Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'un ifadelerini destekleyecek hiçbir kanıt yok. Merak edilen ise Guillemot'un bunun işini kurtarmak ve hissedar baskısını azaltmak için mi yoksa gerçekten böyle düşündüğü için mi söylediği. Eğer cevap ikincisi ise Ubisoft'u çok daha zor günlerin beklediğini söylemek mümkün.