Starfield, PS5 ve PS5 Pro'da Sınıfta Kaldı! Herkes İade Ediyor

Bethesda, uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield’ı 2023 yılında PC ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürdü. İlk çıkışında büyük ilgi gören oyun, aradan birkaç yıl geçtikten sonra 7 Nisan 2026'da PlayStation Store’da yayınlandı. Böylece PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro üzerinden de oynanabilir hâle geldi. Ancak bu yeni sürüm, bazı oyuncuları adeta çileden çıkardı. Geliştirici şirkete resmen iade yağmuru yağdı. İşte ayrıntılar...

Starfield PS5 ve PS5 Pro Sürümlerinde Yaşanan Sorunlar Oyuncuları Çıldırttı

Reddit gibi sosyal platformlarda Starfield için paylaşılan kullanıcı geri bildirimlerine göre oyun PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro üzerinde oynandığında ciddi teknik sorunlar yaşatıyor. Geri bildirimlerin büyük çoğunluğunda oyunun sık sık çökmesi ve konsolun aşırı ısınmasına dair şikayetler yer alıyor. Aşırı ısınmaya rağmen şu ana kadar bir donanım arızasına dair bir rapor bulunmasa da kullanıcılar oldukça endişeli.

Bilgisayar ve konsol oyunlarını teknik açıdan inceleyen Digital Foundry ekibi de bu sorunları doğruladı. Yapılan testlerde hem PS5 hem de PS5 Pro’da oyunun sık sık donduğu ve çoğu zaman sorunu çözmek için ana menüye dönüp oyunu kapatıp yeniden başlatmanın gerektiği belirtildi. Hatta bazı kullanıcılar PS5 sürümünün her 2 dakikada bir kadar sık çöktüğü iddia ediyor.

Oyuncu geri bildirimlerine göre PS5 Pro için durum daha da kötü. Bazı kullanıcılar oyun donduğunda konsolun da tamamen kilitlendiğini ve cihazı yeniden başlatmak için güç kablosunu çekmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu tür ani kapanmalar ise kayıt dosyalarının bozulmasına yol açabiliyor ve oyuncunun ilerlemesinin kaybolmasına neden olabiliyor.

Tüm bu sorunlar nedeniyle birçok kullanıcı PlayStation Store üzerinden iade talebinde bulunuyor. Bildiğiniz üzere Sony’nin iade politikası oldukça katı. Ancak oyunun oynanamaz durumda olduğu doğrulanırsa iade taleplerinin büyük kısmı kabul ediliyor. Buna rağmen reddedilen başvuruların da olduğu ifade ediliyor.

Starfield, PlayStation'da Neden Sürekli Çöküyor?

Starfield’ın PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro’da bu kadar sorunlu çalışmasının başlıca nedeni optimizasyon eksikliği gibi görünüyor. Oyun başlangıçta Xbox ve PC için geliştirildiği için PlayStation sürümü sonradan eklendi. Bu bağlamda optimizasyon çalışmaları henüz tamamlanmamış olabilir. Bununla birlikte bellek sızıntısı yani gereksiz verilerin bellekte tutulması gibi sorunlar da performans düşüşlerine neden olabilir. Peki Bethesda, Starfield için güncelleme yayınlayacak mı?

Bethesda, PlayStation Sürümü İçin Güncelleme Yayınlanacak mı?

Oyunun geliştiricisi Bethesda, PlayStation konsollardaki sorunlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle oyuncular şirkete biraz tepkili. Mart 2026’da piyasaya sürülen Crimson Desert, çıktığında tıpkı Starfield gibi birçok teknik soruna sahipti. Ancak geliştiricisi Pearl Abyss, kısa sürede bir yama yayınladı. Oyuncuların Bethesda’dan beklentisi de benzer şekilde hızlı hareket etmesi.

Starfield'ın Xbox Konsol Performansı Nasıl?

En iyi uzay oyunlarından Starfield, Xbox Series X/S konsollarda PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro’ya kıyasla daha iyi bir performans sunuyor. Tabii Xbox sürümü 2023’te piyasaya sürüldüğü için aradan geçen sürede yapılan optimizasyon çalışmalarıyla çok daha iyi bir hâle geldi. Umuyoruz ki PlayStation'daki sorunlar da kısa sürede çözülür.

Editörün Yorumu

Starfield, oldukça büyük bir oyun olduğu için çoğu sistemin bunu zorlanarak çalıştırması aslında normal. Nitekim şirket de daha önce buna açıklamştı. Ancak PlayStation tarafında yaşanan sorunlar donanım yetersizliğinden ziyade optimizasyon eksikliğine işaret ediyor. Umuyorum ki Bethesda, en kısa sürede bir güncelleme yayınlayarak bu sorunları çözüme kavuşturur.