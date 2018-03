State of Decay 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Zombili hayatta kalma oyunu “State of Decay 2”, hayranları tarafından uzun zamandır bekleniyordu. Microsoft yaptığı açıklamayla, oyunun çıkış tarihini ve fiyatını duyurdu. Buna göre, oyun 22 Mayıs 2018 tarihinde PC ve Xbox One için piyasaya çıkacak ve fiyatı da hayranlarının beklediğinden daha ucuz olacak.

“State of Decay 2”nin iki farklı sürümü olacak. Oyunun standart sürümü 29.99 dolara satılırken, Independence Pack ve Daybreak Pack DLC'lerini de içinde barındıran Ultimate sürümü ise 49.99 dolara satılacak. Ultimate sürüm, size 22 Mayıs’ta oyuna erken erişim önceliği vermesinin yanı sıra, Xbox One için “State of Decay: Year One Survival Edition”ı da ücretsiz olarak veriyor. Oyunun bir diğer önemli özelliği, Xbox Game Pass sistemine de eklenecek olması.

Microsoft’un Oyun Pazarlama Genel Müdürü Aaron Greenberg, oyunun beklenenden daha düşük bir fiyat etiketine sahip olmasıyla ilgili olarak; “Bizim amacımız, State of Decay 2 hayranlarıyla uzun vadeli ilişkiler kurmak ve onların bu markayla, bu oyunla birlikte daha derin, daha gerçekçi deneyimler yaşamasını sağlamak. Hayranların, bu fantastik, zombili hayatta kalma macerasına daha fazla dalmalarını sağlayarak bu amacımıza ulaşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca daha fazla oyuncuya, bu oyuna katılma ve bu eşsiz deneyimi yaşama fırsatı vermek istiyoruz.” dedi.

“State of Decay 2”, co-op bir oynanışa sahip olan çok oyunculu bir oyun. Oyun büyük haritası ve açık dünyasıyla oldukça ilgi çekiyor. E3 2016'da duyurulan oyun, zombi kıyametinin 18 ay sonrasında geçiyor. Oyunda, binlerce zombi arasında hayatta kalabilmek için oyuncuların birlikte hareket etmesi, üs kurmaları ve topluluk oluşturmaları gerektiği belirtiliyor.