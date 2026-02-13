State of Play Özeti: 007 First Light, John Wick ve Dahası

Sony'nin oyun tarafında uzun bir süreden beri sessizlik hâkimdi. Bu sessizlik, yeni düzenlenen State of Play etkinliğinde çok sayıda yeni oyun duyurulup merakla beklenen fragmanlar yayınlandıktan sonra bozuldu. Yeni duyurulan ve fragmanı yayınlanan oyunlara bakılacak olursa oyuncular bu yılın geri kalanında son derece eğlenceli vakit geçirecek gibi görünüyor.

State of Play'de Hangi Oyunlar Duyuruldu?

State of Play etkinliğinde çok sayıda yeni oyun duyuruldu. Ayrıca daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan fragmanlar paylaşıldı. Oyuncuların bu yıl yayınlanmasını beklediği çok sayıda oyun bulunuyor ve bu fragmanlar, oyuncuların daha da sabırsız bir hâle gelmesini sağladı. Bu oyunlara geçmeden önce yeni duyurulan oyunlara göz atmakta fayda var.

John Wick

Hatırlayacak olursanız bir süre önce John Wick'in oyunu üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Saber Interactive, AAA kalitesinde yani yüksek bütçeli oyunlar kategorisinde yer alan tek oyunculu, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynan aksiyon oyunu John Wick'i resmî olarak duyurdu. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2

Konami, State of Play'de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2'yi de duyurdu. Sadece PlayStation 5'e değil, Switch 2 ve Steam'e de gelecek olan bu oyun, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Metal Gear Solid: Peace Walker'ın HD Collection sürümünü de içerecek.

Brigandine Abyss

Brigandine Abyss, kaynakları yönetmeniz, canavarları toplamanız ve altı farklı hikâye örgüsünden birinde karanlıkla yüzleşmeniz gereken bir oyun olacak. Yakında RPG oyunları arasına katılması beklense de şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Anime tarzı karakter çizimleri ile ön plana çıkacak olan oyunla ilgili yakında daha fazla bilgi paylaşılması muhtemel.

Castlevania: Belmont's Curse

Evil Empire ve Motion Twin tarafından geliştirilen Castlevania: Belmont's Curse, State of Play'de duyurulan bir diğer oyun oldu. 2026 yılının ilerleyen günlerinde piyasaya sürülecek olan oyun yalnızca PlayStation 5'e değil, PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series S / X platformlarına da gelecek. Oyun 15. yüzyılda geçiyor. Paris'in karanlık içinde kaldığı bir dönemde şehri yıkımın eşiğinden kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Crimson Moon

Crimson Moon, State of Play'de oyuncuları heyecanlandıran bir diğer oyun olarak öne çıktı. 2026 yılında geleceği belirtilen oyun, macera oyunlarını sevenlere hitap edecek. Tek başınıza savaşmanız da diğer oyuncu ile hareket etmeniz de mümkün olacak. Bu, dilerseniz arkadaşınızla birlikte savaşarak düşmanları alt edebileceğiniz dilerseniz de kendi hâlinizde ilerleyebileceğiniz anlamına geliyor.

God of War Trilogy Remake

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ile geliştirici Santa Monica Studio, God of War Trilogy Remake'i PlayStation 5 için duyurdu ancak merakla beklenen üçlemenin remake (yeniden yapım) versiyonu için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Bu oyun God of War, God of War II ve God of War III'ü içerecek. En heyecan verici detaylardan biri ise "Kratos'un sesi" Terrence C. Carson geri dönüş yapacak olması.

God of War: Sons of Sparta

God of War: Sons of Sparta, Kratos'un baba olmadan önceki dönemde geçecek. Şimdiye kadar gördüğümüz etkileyici grafikler yerine iki boyutlu piksel oyunu olacak. Sadece Kratos değil, kardeşi Deimos da bulunacak. Oyun, kardeşlerin kaybolan bir arkadaşlarını bulmaya çalışmalarını merkezine alacak.

Neva: Prologue

Aksiyon ve macera türünü sevenlere hitap edecek olan Neva: Prologue, Alba'ya odaklanacak. Alba, beyaz kelebekleri takip ederken bataklıkların derinliklerine doğru ilerler. Bu süre zarfında karşısına kaybolmuş, yalnız kalmış ve korkmuş gibi görünen bir kurt yavrusu çıkar. Yavruyu kurtarmaya kararlı olan Alba, onun güvenini kazanmaya çalışır.

Project Windless

Project Windless, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir oyun olarak piyasaya sürülecek. Oyucular, bu oyunda güçlü bir savaşçıyı kontrol edecek. Savaşlar hızlı tempolu geçecek, oyuncular uzaktan komut vermrek yerine doğrudan savaşın içine dahil olacak. İyi strateji, galibiyeti de beraberinde getirecek ama büyük hatalar, büyük kayıplar yaşanmasına neden olacak.

State of Play'de Yayınlanan Fragmanlar

State of Play'de piyasaya sürüleceği günün iple çekildiği Resident Evil Requiem'in dördüncü fragmanı yayınlandı. Şu anda ön siparişe açık olan oyun, Resident Evil serisinin dokuzuncu ana oyunu olması nedeniyle çok daha büyük önem taşıyor. 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek oyun şimdiden zombi oyunları arasında kalıcı bir yere sahip olacağını hissettiriyor.

Fragmanı yayınlanan diğer bir oyun, Saros oldu. Hatta bu fragman sıradan bir fragman da değil. Doğrudan bir oynanış videosu içeriyor. Bu da oyunculara oyunda nasıl hareket edileceğini, hangi yeteneklerin kullanılabileceğini, karşılarına nasıl canavarların çıkacağını ve çok daha fazlasını öğrenme imkânı sundu.

Silent Hill: Townfall için yayınlanan fragman, etkileyici atmosferi bir kez daha oyuncularla buluşturdu. Ayrıca oyunun 2026 yılının ilerleyen döneminde piyasaya sürüleceği de belirtildi. Gerilim dolu fragmanda korkutucu yaratıklar bulunuyor.

Etkinlikte hemen hemen herkesin çok sevdiği bir oyun sergilendi. Bu kadar çok oyun arasından seçim yapmak oldukça zor görünüyor. 2026 yılının geri kalanı oyuncular için oldukça zor geçecek gibi görünüyor.

Peki, sizin için etkinliğe damgasını vuran oyun hangisiydi? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.