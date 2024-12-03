Banana'da muzlara tıklayarak daha fazla muz kazanın! Bu eğlenceli tıklama oyununu hemen indir ve muz koleksiyonunu büyüt!

Kemal Tavus - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sky tarafından geliştirilen ve yayınlanan Banana, oyunculara basit ama bağımlılık yapan bir tıklama deneyimi sunuyor. 23 Nisan 2024'te piyasaya sürülen bu oyun, temel olarak muzlara tıklayarak daha fazla muz kazanma mekaniğine dayanıyor. Her üç tıklamada bir muz düşüyor ve bu muzlar toplandıkça koleksiyonunuz büyüyor.

Banana'nın en ilginç özelliklerinden biri, topluluk odaklı tasarımıdır. Oyundaki tüm muzlar, Discord üzerinden topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, oyunun sürekli olarak yeni ve yaratıcı içeriklerle güncellenmesini sağlıyor. Oyuncular kendi muz tasarımlarını sunarak oyunun gelişimine doğrudan katkıda bulunabiliyorlar.

Banana, Steam platformunda ücretsiz olarak sunulmaktadır. Banana oyununun asıl alametifarikası ise oyundan elde edebileceğiniz eşyalardır. Bu eşyalar çok uygun fiyata satılabilmektedir. Çok nadiren de olsa epey yüksek fiyata satılan eşyalar da düşürmeniz olasıdır.

Her gün binlerce insanın bu oyunu oynama sebebi ise şüphesiz ki para kazanma umudu. Ortada gerçek bir oyun da, oynanış da esasında yok. Muza tıklayarak para kazanmaya çalıştığınız bir yapımdır desek yanılmış olmayız herhalde.

Banana İndir

Hemen Banana indirin ve muzların üzerine tıklayarak para kazanmak için şansınızı deneyin.

Banana Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8 / 10 / 11

: Windows 7 / 8 / 10 / 11 İşlemci : Intel i5 5500 / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel i5 5500 / AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : Herhangi bir kart

: Herhangi bir kart Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan