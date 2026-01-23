DC Oyunlarında %95'e Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

DC oyunları oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Suicide Squad: Kill the Justice League, Injustice 2, Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Asylum ve Gotham Knights dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Steam'de DC Oyunları İndirime Girdi

Suicide Squad: Kill the Justice League, Steam'de yüzde 95 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 69.99 dolar (3.034 TL) yerine 3.49 dolar (151 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunda Harley Quinn, Deadshot, Kaptan Bumerang ve King Shark karakterleri bulunuyor.

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, 49.99 dolardan (2.167 TL) 4.99 dolara (216 TL) düştü. Oyunda Wonder Woman, Superman, Batman ve The Flash dahil olmak üzer epek çok karkater yer alıyor.

Batman: Arkham Knight yüzde 80 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun 19.99 dolar (866 TL) yerine 3.99 dolar (172 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2015 yılında satışa sunulan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

Yayıncılığını Warner Bros. Games'in üstlendiği Gotham Knights yüzde 85 oranında indirime girdi. 2022 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 59.99 dolardan (2.600 TL) 8.99 dolara (389 TL) düştü. Batman: Arkham Asylum'un GOTY sürümü yüzde 85 indirim ile 19.99 dolar (866 TL) yerine 2.99 dolara (129 TL) satılıyor.

İndirime Giren DC Oyunları