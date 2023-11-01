FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ile efsane diriliyor. En iyi RPG’lerden biri olan Final Fantasy 7’nin remake versiyonunu bir an önce deneyimleyin.

Kemal Tavus - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PlayStation markası ile özdeşleşmiş bir seri olan Final Fantasy, 7. oyunu ile oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Şimdi ise bu oyunun yeniden yapımı karşımızda. İki parçaya ayrılmış olan bu oyunun ilki FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ismiyle piyasada yerini alıyor.

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ilk kez 2020 yılında PlayStation için yayınlandı. 2022 yılında ise PC’de yerini aldı. 1997 yılındaki oyunun remake projesi olan bu yapım iki bölümden oluşuyor. Bu öylesine büyük ve kapsamlı bir yeniden yapım projesi ki geliştirici ekip 2 parça halinde yayınlamayı uygun gördü.

Son teknoloji grafikler, yeni bir savaş sistemi pek çok yenilik ile FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE şu an PC’de oynanabilir durumda. Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden birinin yeniden yapımı olan bu oyunu muhakkak deneyimlemelisiniz.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE İndir

Siz de hemen FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE indirin ve Final Fantasy serisinin en meşhur oyunu olan bu yapımın ilk kısmını PC’de deneyimleme imkanına sahip olun.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD FX-8350 / Intel Core i5-3330

: AMD FX-8350 / Intel Core i5-3330 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 780 / 3GB VRAM gerekli

: AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 780 / 3GB VRAM gerekli DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan