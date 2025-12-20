Türkçe Destekli Simülasyon Oyunu Çok Ucuzladı! Acele Edin

Simülasyon oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Ranch Simulator'ın fiyatı önemli ölçüde düştü. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan simülasyon oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Ranch Simulator'ın Fiyatı Düştü

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Ranch Simulator'ın standart sürümü Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyun, kampanya kapsamında 6.99 dolar (298,80 TL) yerine 69 sent (29,50 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 5 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Ranch Simulator'ın Homestead isimli sürümü de Steam'de indirime girdi. Bu sürüm 6.74 dolardan (288 TL) 1.02 dolara (43 TL) düştü. Homestead sürümünde oyunun yanı sıra "Southwest Ranch & Farm" isimli DLC yani indirilebilir içerik de bulunuyor. Bu DLC, oyunun daha keyifli hâle gelmesine imkân tanıyor.

Ranch Simulator Fragmanı

Ranch Simulator Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon ve çiftlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Ranch Simulator'da bakımsız durumda olan bir çiftliği yönetmeye çalışıyoruz. Kendi ekinlerimizi yetiştirip hasat ederek para kazanabiliyoruz. Kazandığımız para ile kamyon ve traktör gibi araçlar satın alarak çiftlik işlerinin daha kolay hâle gelmesini sağlayabiliyoruz.

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan yapımda tarımın yanı sıra tavuk ve inek gibi hayvanlar da yer alıyor. Hayvanlardan elde ettiğimiz yumurta ve süt gibi ürünleri de satıp para kazanabiliyoruz. Böylece evi, ahırları ve kümesleri yenileyebiliyoruz. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Ranch Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Ranch Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri