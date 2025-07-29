Steam'de Hediyeler Dağıtılıyor! Büyük Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de kısa süre önce Yarış Festivali başladı. Yüzde 93'e varan indirim sunan bu festival ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Veriyor

Steam, Yarış Festivali'nin temasına uygun "Parıltılı Gösterge" isimli hareketli avatar, "Hızlı Devir" isimli hareketli çıkartma ve "Yarış Jantı" isimli avatar çerçevesi sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

Steam'de Yarış Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler