Tansu Yeğen, 30 Ülkenin Başına Geçti! Yapay Zekanın Merkezi Artık Türkiye!

Yapay Zeka yazılım şirketi olan UiPath geçtiğimiz aylarda Türkiye faaliyetlerine başlamış ve Ülke Müdürü olarak Tansu Yeğen'i göreve başlatmıştı. Aradan geçen bir kaç ay sonrasında firma Tansu Yeğen'i Türkiye, Romanya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna olmak üzere toplamda 30 ülkenin başına geçirdi. Tüm bu ülkeler İstanbul'dan yönetilecek.

Tansu Yeğen artık 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başında

Dünyada kurumsal robotik süreç otomasyonu pazarında lider konumda bulunan UiPath’in yazılım robotları hızlıca kurumlara uyum sağlarken, çalışanların tekrarlanan ve sıkıcı işlerini onlar adına daha hızlı ve hatasız gerçekleştiririyor. Bu sayede, kurumların verimliliği ve bilgi işlem operasyonları kolaylaşırken, müşteri ve çalışan memnuniyeti artıyor.

Yeni göreviyle alakalı açıklamalar yapan Tansu Yeğen, ‘UiPath olarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha yakın destek olabilmek için, yeni bir bölge içinde farklı ülkelere genişliyoruz. UiPath, halihazırda Romanya, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerine daha da kuvvetli bir şekilde devam edecek. Birçok ülkedeki ekibimle birlikte yakın çalışarak, yapay zeka destekli yazılım robotlarımızla yeni bölgemiz içindeki özel ve devlet kurumlarına hızlanmaları, verimlilik kazancı, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetlerinin artışı için önemli katkılarda bulunacağız’ açıklamasında bulundu.

Tansu Yeğen hakkında konuşan UiPath Satış Başkanı Craig Bumpus, " Tansu Yeğen, 25 yıllık teknoloji ve telekomünikasyon deneyimiyle bizim için bu göreve seçilecek doğru isim oldu. Türkiye'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sayesinde şirketimiz gelişen pazarda büyüme gösterdi." dedi.

UiPath Türkiye'de faaliyetlerine başlamasının ardından 200'ün üzerinde önemli müşteri ve 50 civarında iş ortağıyla önemli projelere imza atmış durumda.

