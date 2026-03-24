120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

TECNO Spark 50 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Spark 50 5G'nin yeni görüntüleri paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı belli oldu. Ayrıca cihazın renk seçenekleri de açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

TECNO Spark 50 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre TECNO Spark 50 5G, TECNO Spark 40'tan çok farklı bir tasarım ile birlikte gelecek. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanacak bu modül üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Telefonun sol tarafında SIM kart yuvası, sağ tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Telefon siyah, altın ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse TECNO Spark 40'ın arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde modül tercih edilmişti. Bu modül üzerinde kamera ve LED flaş bulunuyor. Arka yüzeyde ayrıca TECNO Spark logosu da mevcut.

TECNO Spark 50 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6300

GPU: Mali-G57

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

TECNO Spark 50 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i 32 FPS ile 40 FPS arasında, PUBG Mobile'ı 58 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 6300'ü orta segment sınıfında konumlanan telefonlarda sık sık görüyoruz. Örneğin bu işlemci daha önce vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G, Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edildi. Serinin önceki modeli Spark 40'ta ise Helio G81 mevcut. Bu işlemci, 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek içeriyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekran büyüklüğü 6,6 inç civarında olacak, Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Spark 40'ta ise 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve IPS LCD ekran mevcut.

TECNO Spark 50 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Spark 50 5G, 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Önceki modelde 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda da 45W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

TECNO Spark 50 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 5G, 27 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan TECNO Spark 40, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark 50 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Spark 50 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin TL'ye satılıyor. Spark 50 5G'nin Spark 40'tan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Spark 50 5G'nin fiyatı eğer 20 bin TL altı olursa kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Orta sınıf işlemci sayesinde hem mobil oyunlarda hem de günlük kullanımda yeterli bir performans elde edileceğini söyleyebilirim. Bu arada 120Hz yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunun altını çizeyim.

Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissettim. Bence 6.500 mAh batarya kapasitesi ise günlük kullanımda uzun pil ömrü sağlayacaktır.