Merakla Beklenen Tenet Tanıtım Videosu Yayımlandı

Christopher Nolan'ın merakla beklenen Tenet filminin tanıtım videosu yayımlandı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile birçok kez ertelenen Tenet filminin tanıtım videosu neler sunuyor? IMAX tarafından yaıymlanan Tenet tanıtım videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

Çok başarılı aksiyon sahnelerinin yer aldığı Christopher Nolan filmi Tenet'e 225 milyon dolar bütçe ayrıldı. Şu ana kadar yayımlanan tanıtım fragmanları ile Inception'ı andıran Tenet, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

17 Temmuz tarihinde vizyona girmesi beklenen Tenet, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla daha ileri bir tarihe ertelenmişti. Aksiyon seviyesinin her an yüksek olduğu Tenet'in ülkemizde 26 Ağustos tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

IMAX tarafından Twitter üzerinden paylaşılan Tenet filminin tanıtım videosu, 30 saniye uzunluğuna sahip. Yayımlanan tanıtım videosu ile birlikte dünya genelinde merakla beklenen Tenet filminin bazı sahnelerini görme şansı elde ediyoruz.

Dünya genelinde merakla beklenen Tenet filminin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, John David Washington, Kenneth Branagh, Michael Caine, Aaron Johnson Taylor, Clemence Poésy ve Elizabeth Debicki gibi isimler bulunuyor. Tenet filminin başrolünü ise Robert Pattinson ve John David Washington paylaşıyor.

IMAX tarafından yayımlanan Tenet filminin tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Tenet filmini hakkında ne düşünüyorsunuz? Tenet filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Ready for inversion, immersion, and the ultimate IMAX experience? Christopher Nolan’s @TenetFilm was shot on IMAX Film and made to be experienced in #IMAX. Opening only in theatres soon. #TENET pic.twitter.com/AHrcHdI19W